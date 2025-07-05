Kalecisini Galatasaray'a göndermeye hazırlanan Avrupa devi, Ter Stegen'i transfer etmek istiyor

Kalede üçüncü sıraya düşen Alman yıldızın Inter'e transferi gündemde.

Barcelona'nın yeni kalecisi Joan Garcia'nın kadroya dahil edilmesinin ardından, Alman file bekçisi Marc-Andre Ter Stegen'in takımdan ayrılması gündeme geldi. 2024-25 sezonunda ciddi bir diz sakatlığı geçiren ve neredeyse tüm sezonu kaçıran Ter Stegen, formasını Wojciech Szczesny'ye kaptırdı. Szczesny’nin yeni sözleşme imzalaması beklenirken, Garcia’nın da önüne geçmesiyle birlikte Alman kaleci üçüncü tercih konumuna düşmüş durumda.

Barcelona, maaş yükünü azaltmak ve yeni yapılanmayı hızlandırmak adına Ter Stegen’i gözden çıkardı. Ancak oyuncunun daha önce ayrılığı reddetmesi bu süreci karmaşık hale getiriyor.

Inter Sommer'in yerine Ter Stegen'i istiyor

Sport'un haberine göre, Serie A temsilcisi Inter, kalecisi Yann Sommer'i Galatasaray'a kaptırma riskiyle karşı karşıya. Bu ihtimal doğrultusunda Ter Stegen, İsviçreli kalecinin yerini doldurabilecek en önemli adaylardan biri haline geldi. Inter’in önümüzdeki hafta içerisinde resmi teklif sunması bekleniyor.

Bu transferin gerçekleşmesi, Barcelona'nın kadro mühendisliği açısından kritik önem taşıyor. Ter Stegen’in yüksek maaşı ve yedek konumu, kulübün planlamalarıyla örtüşmüyor.

Ter Stegen'in üçüncü kaleci pozisyonuna düşmesi, onun kişisel kariyeri açısından da tehdit oluşturuyor. 2026 Dünya Kupası yaklaşırken, Almanya'nın ilk 11'inde kalabilmek için düzenli forma giymesi şart. Barcelona’da forma şansı bulamayacak olması, onun uluslararası kariyerini tehlikeye atabilir. Bu da, transferi kabul etmesi için bir motivasyon yaratabilir.

Barcelona yönetimi, Ter Stegen’in bu durumu değerlendirerek ayrılığa sıcak bakmasını umuyor. Inter ise ona Avrupa'nın zirvesinde mücadele etme şansı sunarak bu geçişi kolaylaştırabilir.