Fransız efsanenin heykeli, Dünya Kupası öncesinde Katar'da yeniden sergilenecek.

Zinedine Zidane'nin 2006 Dünya Kupası'nda Marco Materazzi'ye attığı meşhur kafa vuruşunun heykeli, kasım ayındaki 2022 finalleri öncesinde Katar'da tekrardan yer alacak.

Heykel, başlangıçta yerel halkı rahatsız edebileceği endişesiyle kaldırılmıştı.

Katar makamları, heykeli yeni bir yere taşımıştı, ancak şimdi bu karardan vazgeçtiler.

Katar heykel için ne dedi?

Katar Müzeler Başkanı Şeyha el-Mayassa al-Thani, Zidane'nin heykelinin iadesini duyururken, "Evrim, toplumlarda olur" dedi.

"Değişimler, zaman alır ve insanlar bir şeyi başlangıçta eleştirebilir, ancak sonra alışabilir.

"Zidane, Katar'ın çok iyi bir dostu ve Arap dünyası için harika bir rol model.

”Sanat, tam anlamıyla bir zevk meselesidir. Amacımız insanları güçlendirmektir."

Heykel neden kaldırıldı?

Cezayir doğumlu Fransız sanatçı Adel Abdessemed tarafından yaratılan sanat eseri, ilk olarak 2013 yılında kaldırıldı.

Birçok Müslüman ülkede hoş karşılanmayan putperestliği desteklediği iddiasıyla eleştirilere yol açmıştı ve ayrıca şiddet tasviri için böyle bir karar alınmıştı.

Ancak alınan karar neticesinde heykel şimdi yeniden dikiliyor, fakat yeri değiştirildi.

Al-Thani'nin "doğru olmadığını" kabul ettiği halkın gözü önünde olmak yerine, artık Doha'nın yeni spor müzesinde sergilenecek.

Zinedine Zidane, yakın zamanda takım çalıştıracak mı?

Son dönemde, adı birçok takımla anılan Fransız eski yıldız henüz bir takımla anlaşmış değil.

Manchester United’dan teklif aldığı söylenmiş, ancak daha sonra bu haberin doğru olmadığı aktarılmıştı.

Real Madrid’de çalıştığı dönemde çok başarılı bir teknik direktörlük performansı gösteren Zidane, İspanyol ekibinden ayrıldıktan sonra bir süredir takım çalıştırmamayı tercih ediyor.

Fransız efsanenin adı, ülkesinin takımlarından PSG ile de çokça geçiyor.

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