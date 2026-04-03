Kaisedo, Real Madrid'e transfer olma ihtimalini reddediyor

Ekvadorlu futbolcu ve Chelsea'nin orta saha yıldızı Moises Caicedo, Real Madrid'e transfer olacağına dair haberler hakkında konuştu.

Caicedo'nun Chelsea ile 2031 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaicedo, İspanyol "AS" gazetesine verdiği röportajda kariyerinde ilham kaynağı olan isimler hakkında şunları söyledi: "Her zaman listemde birçok efsane olduğunu söyledim. Öncelikle Antonio Valencia'yı sayabilirim çünkü o, şu anki konumuma ulaşmam ve kariyerinde başardıkları için bana ilham kaynağı oldu."

Ve ekledi: "Şu anki pozisyonumu daha fazla düşünürsek, örnek aldığım isimler Kante, Makelele ve Pogba. Şu anki halime gelmek için onlara çok odaklandım, çünkü sergiledikleri performanslar onları dünyanın en iyileri arasına soktu ve ben de bu yaklaşımı takip edip elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

Geleceği ve Real Madrid forması giyme olasılığı hakkında ise Caicedo gülümseyerek şöyle cevap verdi: "Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz, değil mi? Şu anda Chelsea ile sözleşmem var ve açıkçası başka bir kulüp ya da Londra'dan ayrılmayı ciddi olarak düşünmedim, ama sonuçta futbolda ne olacağını kimse bilemez. Tek istediğim keyif almak, bir sözleşmem var ve Tanrı izin verdiği sürece oynamaya devam etmek istiyorum, sonra gelecekte ne olacağını ve bizi hangi sürprizlerin beklediğini göreceğiz."

Chelsea'nin yıldızı Enzo Fernández, basına yaptığı açıklamalarla ayrılma kapısını araladıktan ve Real Madrid'e transfer olacağı yönünde spekülasyonlara yol açtıktan sonra, Blues'un iki maçında forma giyemeyecek.

Şu anda Chelsea'nin en önemli yıldızlarından biri olmasıyla ilgili olarak Ekvadorlu milli oyuncu şunları söyledi: "Evet, Chelsea büyük bir kulüp. Geldiğimden beri bana çok yardımcı oldular ve ben de onlara bu iyiliğin karşılığını vermek ve orada geçireceğim süre boyunca her maçta bunu kanıtlamak istiyorum. Zaman her şeyi ortaya çıkaracaktır."



