Premier Lig’de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Arsenal, kadrosunu Alman yıldızla güçlendiriyor.

Yeni sezona Mauricio Pochettino ile girme kararı alan Chelsea kadrosundaki çok sayıda yıldız oyuncuyla yollarını ayırmaya ayırmaya hazırlanırken, Londra ekibindeki son yolcu Alman yıldız Kai Havertz olacak gibi görünüyor.

Chelsea'ye 2021 yılında ikinci Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıran Havertz takımdan ayrılma kararı alırken, Londra'nın bir başka büyük takımı Arsenal ile anlaşmaya vardı.

İki takım haftalar süren müzakerelerin ardından bonuslarla beraber yaklaşık 75 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Real Madrid ve Bayern Münih de ilgileniyordu

Transferin kısa bir süre içerisinde resmiyet kazanması beklenirken, Real Madrid ve Bayern Münih’in de yakın bir ilgi gösterdiği bilinen Havertz de sağlık kontrollerinin ardından kendisini Arsenal’e bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Chelsea’ye 2020 yazında Bayer Leverkusen’den katılan Havertz, zaman zaman ofansif orta saha zaman zaman da forvet olarak kullanıldı. Chelsea formasıyla çift haneli gol sayılarına ulaşmayı başaramayan Havertz, buna rağmen çalıştığı tüm teknik direktörlerin vazgeçemediği bir isim olmuştu. Yıldız oyuncu Chelsea adına kötü geçen geçtiğimiz sezonu 47 maçta dokuz golle tamamlamıştı.