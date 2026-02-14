Kadın hakeme cinsiyetçi ifadeler kullanan teknik direktöre dokuz maçlık men cezası

Barnet Teknik Direktörü Dean Brennan, kadın hakem Kirsty Dowle’a yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandığı gerekçesiyle ağır bir cezaya çarptırıldı.

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 45 yaşındaki teknik adama 9 maç saha kenarı yasağı ve 2 bin euro para cezası verildiği bildirildi. Brennan ayrıca zorunlu bir eğitim programına katılacak.

Olay, Eylül ayında oynanan ve Shrewsbury Town’ın 3-1 kazandığı League Two karşılaşmasının ilk yarısında yaşandı. Brennan, itirazları nedeniyle kırmızı kart görmesinin ardından hakeme yönelik uygunsuz ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla suçlanmıştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Brennan’ın FA Kuralı E3’ü ihlal ettiği ve davranışının “ağırlaştırılmış ihlal” kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu ifadelerin cinsiyete yönelik bir atıf içerdiği vurgulandı.

Brennan suçlamaları reddediyor

Brennan ise suçlamayı başından bu yana reddetti. Kulübü tarafından yayımlanan açıklamada deneyimli teknik adam, kararın saygı duyulması gerektiğini ancak verilen hükme katılmadığını ifade etti.

“Bu süreç boyunca ayrımcılık suçlamasını kategorik olarak reddettim. Panel kararını verdi ve buna saygı duymak zorundayım ancak aynı fikirde değilim” diyen Brennan, futbolda herkes için yer olduğunu ve spora büyük bir bağlılık duyduğunu dile getirdi.

2021 yılından bu yana Barnet’in başında bulunan Brennan, daha önce Billericay Town ve Wealdstone’u çalıştırmıştı. Futbolculuk kariyerinde ise Luton, Stevenage ve Wimbledon formalarını giymişti.

Cezası nedeniyle Brennan, 28 Mart’ta Cambridge United ile oynanacak karşılaşmaya kadar takımının başında sahaya çıkamayacak. League Two’da mücadele eden Barnet, ligde 11. sırada yer alıyor.

2013 yılından bu yana İngiltere’de ayrımcılık içeren ifadeler nedeniyle verilen minimum cezanın 5 maç olduğu biliniyor. Brennan’a verilen 9 maçlık ceza, federasyonun konuya yaklaşımındaki hassasiyeti ortaya koydu.