İtalyan Inter Milan'ın savunmacısı Alessandro Bastoni, bir dönem Real Madrid'in transfer gündemine girmiş ve Santiago Bernabeu'ya ev sahibi takım oyuncularına ayrılan kapıdan girmeye çok yaklaşmıştı. Nitekim bu adım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Kraliyet ekibinin başına dönmesiyle birlikte ilk isteği olmuştu.

İspanyol "As" gazetesi şunları yazdı: "Romancı Jose Saramago'nun kaderin eğri çizgiler üzerine düz yazma yeteneği hakkında kaleme aldıklarını andıran çarpıcı bir ironiyle Bastoni, Bernabeu'daki maça rakip bir oyuncu olarak ve üst üste dokuzuncu yıl Inter Milan forması altında çıkıyor."

Gazete, bu yaz doğrudan İspanya'ya giden bir uçakla transfer olma cazibesinin oyuncunun gündeminde güçlü bir şekilde yer aldığına, özellikle de daha önce Inter'i eşi benzeri görülmemiş tarihi bir başarıya, treble kazanmaya taşıyan bir teknik direktörün ilgi listesinin başında yer aldığına dikkat çekti.

Gazete, duygu ile paranın dilini artık bir araya getirmeyen bir dünyada Bastoni'nin, Nerazzurri yönetiminin mali taleplerinin dayattığı bir istisna hâline geldiğini; yönetimin İtalyan savunmacıyı 70 milyon eurodan daha aza vermeyi reddettiğini açıkladı.

Veriler, iki taraftan hiçbirinde birbirinden ayrılma konusunda bir aceleciliğin bulunmadığını doğruladı. Bastoni, İtalya Serie A şampiyonluğu kutlamaları sırasında kalma sözü vermişti; Inter Milan'ın mali talepleri de oyuncunun kalitesine ve liderlik yeteneklerine denk düşecek şekilde geldi.

Bu liderliğin en büyük kanıtı, geçen sezon Inter ile Juventus arasındaki karşılaşmada ortaya çıktı. Savunmacı, Pierre Kalulu'nun ikinci sarı kartla oyundan atılmasına yol açan bir faule maruz kalmış gibi rol yapmasının ardından tutumunun bedelini üstlendi; Bastoni, kamuoyunun saldırısına kararlılık ve saha içi cesaretle göğüs gerdi. İşte sahada onu ayrıştıran aynı mücadeleci ruh, çekişmeli bir mücadelede formasını giymeye çok yaklaştığı takımla karşılaşmada da temel silahı olacak.

Konate tercih edilen seçenek

Bastoni transferinin tamamlanmaması, Real Madrid'in aldığı bir başka kararla bağlantılıydı: Fransız savunmacı Konate ile anlaşmak. Konate, Kraliyet kulübünün geçen transfer döneminde ilk gerçekleştirdiği transferlerden biriydi.

Liverpool'un eski savunmacısı, Reds ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservis bedeli olmadan katıldı ve Real Madrid'in savunma hattını güçlendirmek için gerçekleştirdiği tek transfer olmaması gerekiyordu; ancak Asensio'nun kalmaya devam etmesi ve ayrılmaması, yeni bir savunmacıyla anlaşmanın dondurulmasına yol açtı ve böylece Inter'in savunmacısı, Bernabeu'ya gelmesi düşünülen isimler listesinden çıkarıldı.

Bu gelişmeler doğrultusunda Real Madrid, mevcut seçeneklerle yetinmeyi ve savunmanın göbeğine ek bir savunmacı katmamayı tercih etti; Bastoni ise Kraliyet kulübünün yanı sıra birkaç kulübün daha kendisiyle ilgilenmesine rağmen İtalya Serie A'da Inter ile bir sezon daha kalmaya karar verdi.

İki taraf arasındaki randevu, büyük transferlere olan ilgiyi yeniden alevlendirmek için ideal bir sahne oluşturan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yenileniyor.



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