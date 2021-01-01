Juventus'un sağ beki Juan Cuadrado efsaneleri geride bıraktı

Parma karşısında iki asiste imza atan Juan Cuadrado, performansıyla göz kamaştırıyor.

Andrea Pirlo yönetiminde bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve hem Şampiyonlar Ligi'ne hem de Serie A'daki şampiyonluk yarışına erken havlu atan Juventus'ta çok sayıda yıldız isme rağmen bu sezon öne çıkan isim Kolombiyalı sağ bek Juan Cuadrado oldu. Yıldız oyuncu bu sezon 16 asiste ulaşarak rekor kırdı.

Takımının Parma'yı 3-1 yendiği karşılaşmada ikinci ve üçüncü gollerde Alex Sandro'ya ve Matthijs De Ligt'e asist yapan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Juventus'un Serie A'ya döndüğü 2007-2008 sezonundan bu yana bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu oldu ve çok sayıda yıldız futbolcuyu geride bıraktı.

Efsaneleri geride bıraktı

Avrupa'da son 10 yılda bir sezonda en fazla asist yapan ikinci oyuncu olan Cuadrado, Juventus'un birçok efsane ismini geride bırakmayı başardı.

Juventus'ta Cuadrado'nun teknik direktörlüğünü yapan Pirlo da siyah-beyazlı formayla bir sezonda 13 asist yaparken, Paul Pogba 15 asiste ulaşmıştı.

Miralem Pjanic, Douglas Costa, Paulo Dybala, Claudio Marchisio ve Alessandro Del Piero gibi isimleri geride bırakmayı başaran Cuadrado, 2010'da yedi asist yapan Milos Krasic ve 2011'de 11 asist yapan Diego'yu da geride bıraktı.

Ligde dokuz asiste imza atan Cuadrado'nun bu istatistiği geçebilen Serie A'daki tek savunma oyuncusu 2011-2012 sezonunda 10 asist yapan vatandaşı Pablo Armero olmuştu.

Rekor Thomas Müller'de

Avrupa'da son yıllarda bir sezonda en fazla asist yapan oyuncuysa geçtiğimiz sezonki üst düzey performansıyla Thomas Müller'di.

Niko Kovac ve Hansi Flick yönetimindeki sezonu Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga şampiyonluklarıyla tamamlayan 31 yaşındaki efsane futbolcu sezon sona erdiğinde 50 maçta 14 gol ve 25 asist yapmıştı.

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