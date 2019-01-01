Juventus'un öncelikli hedefi Maurizio Sarri

Teknik direktör arayışında olan Juventus, Chelsea'nin başında olan Maurizio Sarri'yi öncelikli hedefi olarak belirledi...

Massilimiano Allegri yerine teknik direktör arayışında olan yönetiminin öncelikli hedef olarak Teknik Direktörü Maurizio Sarri'yi belirlediği belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Goal'ün edindiği bilgiler, İtalyan devinin yetkililerinin Sarri'nin menajeriyle temaslara başladığı yönündeydi.

Sky Italia'nın haberine göre deneyimli teknik adamın menajeri Fali Ramadani, UEFA 'nde oynanacak final maçının sonrasında Chelsea yönetiminden Marina Granovkaia ile ayrılık şartlarını görüşecek.

Haberde Sarri'nin Juventus yönetiminin ilk hedefi olduğu, Mauricio Pochettino ile Simone Inzaghi'nin ise alternatif isimler olarak belirlendiği de kaydedildi.