Juventus, Maurizio Sarri için harekete geçti

Massimiliano Allegri'nin yerine teknik adam arayışlarını sürdüren Juventus yönetiminde gündem Maurizio Sarri...

ÖZEL HABER

Massimiliano Allegri ile yollarını ayırma kararı alan 'ta yönetim teknik direktörlük görevi için adaylarını belirtledi.

Goal'ün edindiği bilgilere göre İtalyan kulübünün yetkilileri, ilk olarak 'nin başında olan Maurizio Sarri'nin menajeriyle temasa geçti.

>> Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü açıklandı... Türk kulüpleri ne durumda?

Chelsea ile ligde bu sezon beklentileri karşılayamasa da 60 yaşındaki teknik adam takımını UEFA 'nde finale taşımış ancak buna rağmen eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Öte yandan Maurizio Sarri'nin 'nın da gündeminde olduğu gelen haberler arasında.

Bilindiği üzere son günlerde 'nun başındaki Simone Inzaghi ile menajeri Mauricio Pochettino'nun isimleri de Juventus ile anılıyordu.