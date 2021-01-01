Juventus'ta Andrea Pirlo'nun koltuğu için iki aday

İtalyan basını bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan Juventus'ta Andrea Pirlo döneminin sona erebileceğini belirtti.

Serie A'da son dokuz sezonu şampiyonlukla tamamlamasına rağmen bu sezon lider Inter'in 12 puan gerisine düşen Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo'nun günleri sayılı gibi görünüyor.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus, ligde karşılaşacağı Napoli'yi yenemezse, Pirlo ile yollar ayrılacak.

Ligde yaşanan hayal kırıklığının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Porto'ya elenilmesi de bu kararda etkili bir rol oynarken, Pirlo'nun ayrılması halinde görevi devralması muhtemel iki aday öne çıktı.

Pirlo'nun yardımcılığını yapan ve bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor ilk seçenek oldu.

Allegri sesleri

Öte yandan Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin İtalyan devinin eski teknik direktörü Massimiliano Allegri ile buluşması Juventus'un teknik direktör adaylarından birinin 53 yaşındaki teknik adam olduğunu ortaya koydu.

Allegri'nin sezon ortasında takım almaya sıcak bakmamasıysa Juventus için Tudor iddialarını güçlendirdi.

Pirlo Juventus'ta ne yaptı?

Juventus'un başında bütün kulvarlarda çıktığı 41 maçta 26 galibiyet, dokuz beraberlik ve altı mağlubiyet yaşayan Pirlo, 2-0'lık Napoli galibiyetiyle takımına Süper Kupa'yı kazandırmıştı.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenmesi Pirlo'nun sorgulanmasına neden olurken, eleştirileri de beraberinde getirdi.

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