Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'dan Erling Haaland mesajı: 100 milyon sterlinden fazla ödeyebiliriz!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kulübün bir oyuncu için 100 milyon sterlinden fazla ödeme yapabileceğini söyledi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali öncesinde takımının son durumunu değerlendirdi.

Guardiola, Manchester City'nin gelecek sezonki tranfer planlamasına da değinirken, ihtiyaç halinde bir oyuncu için 100 milyon sterlinden fazla ödeyebileceklerini söyledi.

Guardiola'nın bu sözleri Dortmund'un bonservisini 154 milyon sterlin olarak belirlediği Erling Haaland transferine yeşil ışık yaktığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Guardiola ne söyledi?

Manchester City'nin şu ana dek hiçbir oyuncu için 100 milyon sterline yakın bir harcama yapmadığını hatırlatan Guardiola, kulübün önümüzdeki yıllardaki planlaması için bu kararı yeniden gözden geçirdiklerini ve bu miktarda harcamalar yapabileceklerini söyledi.

"Manchester City yönetimi şu ana dek bir oyuncu için 100 milyon sterline yakın bir ödeme yapmayı doğru bulmamıştı."

"Önümüzdeki beş ya da 10 yılda daha iyi bir takım olmamız için bu denli büyük bir harcama yapmamız gerektiğine karar verirsek o zaman bu kararımızı yeniden gözden geçirip bu yönde bir harcama yapabiliriz."

"Bir oyuncu için çok para harcamak sizi hiçbir zaman öne çıkartmaz. Futbolun bir takım oyunu olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Maçları bir oyuncu değil takım kazanıyor."

Haaland'a büyük övgü

Dortmund formasıyla bu sezon oynadığı 32 maçta 33 gol atan Norveçli yıldız Haaland'ı da değerlendiren Guardiola, genç oyuncunun futbol dünyasındaki istisnalardan biri olduğunu söyledi.

"Haaland futbol dünyası için bir istisna oluşturuyor ama onun hakkında konuşmamın uygun olacağını düşünmüyorum."

"Haaland'ın istatistikleri zaten her şeyi ortaya koyuyor. Her iki ayağıyla, kontra ataklarla ve ceza sahasının her bölgesinde çok etkili.

Onun harika bir oyuncu olduğunu anlamak için teknik direktör olmaya gerek yok bunu kör bir adam bile anlayabilir."