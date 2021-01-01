Juventus, yeni orta sahasını Sassuolo'da arıyor

Siyah-beyazlılar, Manuel Locatelli'nin peşine düştü. Oyuncunun yüksek bonservis ücretinden dolayı takas seçenekleri de masada.

Juventus, İtalyan orta saha oyuncusu Manuel Locatelli ile sözleşme imzalamak için futbolcunun kulübü Sassuolo ile görüşmelere başladı.

Goal İtalya'nın haberine göre Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, hayranlık duyduğu 23 yaşındaki futbolcuya olan ilgisini arttırdı. Sassuolo'nun oyuncu için istediği bonservis ücreti ise yaklaşık 40 milyon euro.

Juventus, anlaşmaya varacağından emin

Bilindiği gibi Covid-19 salgını dünya çapındaki kulüplerin mali durumunu etkiledi. Bu da yüksek bonservisli transferlerin bu yaz gerçekleşme ihtimalini azaltıyor.

Ancak Juventus, bu transferi yapabileceğinden oldukça emin. Torino ekibi, Manuel Locatelli transferinde iki oyuncusunu takasta kullanıp İtalyan orta sahanın bonservis ücretini düşürmenin peşinde.

Bu futbolculardan biri, 21 yaşındaki sol bek Gianluca Frabotta. Diğeri ise 20 yaşındaki ofansif orta saha Nicolo Fagioli.

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Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, hayâl kırıklığı yaratan bir sezon ile karşı karşıya. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elendiler ve sona ermesine 11 maç kalan İtalya Serie A'da ise kalan lider Inter'in 10 puan gerisindeler.

İtalyan hoca, oldukça baskı altında ve belki de tek hedef, ligi ilk dört sırada bitirip önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.

Manuel Locatelli'yi yakından tanıyalım

Futbola 2010 yılında Atalanta altyapısında başlayan Manuel Locatelli, 2014'te Milan altyapısına transfer oldu ve önce U17, ardından da U19 takımında forma giymeye başladı.

2016'da Milan'ın A takımına yükselen İtalyan orta saha, 2018'de Saussuolo'ya kiralık olarak transfer oldu. Locatelli'nin performansından memnun kalan Sassuolo, 2019'da oyuncunun bonservisini, 12.50 milyon euro karşılığında satın aldı.

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Sassuolo'da toplamda 90 maça çıkan Locatelli, 6 gol atıp 10 asist yaptı.

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