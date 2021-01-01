Del Piero'dan Cristiano Ronaldo'ya eleştiri

Juventus'un eski yıldızı, Portekizli futbolcunun Sırbistan maçındaki tepkisinin abartılı olduğunu düşünüyor.

Juventus efsanesi Alessandro Del Piero, Portekiz'in Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede Cristiano Ronaldo'yu, kaptanlık pazubandını yere fırlatıp sahayı terk ettiği için eleştirdi.

36 yaşındaki yıldız, maçın son anlarında ceza sahası içi sağ çaprazından aşırtma bir vuruş yaptı, top kaleye girmek üzereyken Aleksandar Mitrovic, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Görüntülerde topun net bir şekilde çizgiyi geçtiği görünüyordu fakat gol, geçerli sayılmadı ve Portekizli yıldız bu yüzden öfkeden çılgına döndü.

Ne söylendi?

Del Piero, Ronaldo'nun karara neden kızdığını anlıyor, ancak bu kadar aşırı tepki vermesinin yanlış olduğunu söylüyor.

Juventus'un eski yıldızı, ESPN'e verdiği demeçte şu sözleri sarf etti:

"Bu bir aşırı tepki, bu şekilde davranmamalı. Kızgın olmak sorun değil, hakemle bunu tartışmak sorun değil, ancak kaptanlık pazubandını yere fırlatıp böyle devam etmek takım kaptanı olan ve onun gibi ikonik bir figürü temsil eden biri için çok fazla.

Ama aynı zamanda maçın önemini, yaptığı her şeye kattığı kişisel tutkuyu da anlıyorum."

Daha sonra ne olmuştu?

Cristiano Ronaldo'nun bu tepkisi, kararı değiştirmedi ve Sırbistan ile Portekiz arasındaki mücadele 2-2 sona erdi. Maçtan bir gün sonra ise karşılaşmanın hakemi Danny Makkelie, Portekiz'den şu sözlerle özür diledi:

"FIFA'nın politikalarına göre, söyleyebileceğim tek şey milli takım teknik direktörü Fernando Santos ve Portekiz'den, olanlar için özür dilemektir.

Hakem ekibi olarak her zaman iyi kararlar vermek için çok çalışıyoruz.

Bu şekilde haberlerde yer almamız bizi hiç mutlu etmiyor."