Juventus'ta Andrea Pirlo koltuğunu Igor Tudor'a devredebilir

Juventus'taki ilk sezonunda büyük bir hayal kırıklığına neden olan Andrea Pirlo, Torino ve Napoli maçlarının ardından görevden alınabilir.

Serie A'da yaşadığı üst üste dokuz şampiyonluğun ardından sezon başında göreve sürpriz bir şekilde Andrea Pirlo'yu getiren Juventus, genç teknik adamla yollarını beklenenden erken ayırabilir.

İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a göre Pirlo önümüzdeki iki maçla görevden alınabilir.

Habere göre Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen ve Serie A'da lider Inter'in 10 puan gerisine düşen Juventus'ta Pirlo'nun geleceği önümüzdeki iki maça göre şekillenecek.

Pirlo takımının Serie A'da oynayacağı Torino ve Napoli maçlarından altı puan çıkartamaması halinde istifa edecek ya da görevden alınacak.

Calciomercato'da yer alan habere göreyse Pirlo'nun görevden alınması halinde Juventus'un teknik direktörü sezon sonuna dek Pirlo'nun yardımcısı Igor Tudor olacak.

Daha önce Süper Lig'de Karabükspor'u ve Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat teknik Juventus'ta yedi sezon top koştururken, iki şampiyonluk yaşamıştı.

Nedved ne söyledi?

İtalyan basınındaki bu haberlere rağmen Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada kötü sonuçların ardından Pirlo'nun görevine son verileceği yönündeki iddiaları yalanlamıştı:

"Pirlo bizim hocamız ve yüzde 100 öyle de kalacak. Sezon başında ortaya çıkabilecek problemleri de göz önünde bulundurup, projemiz için doğru ismin Pirlo olduğuna karar verdik.

"Yaşabileceğimiz sorunların farkındaydık ve yolumuza Pirlo ile devam edeceğiz. Elimizde çok genç ve gelişime açık bir takım var. Pirlo harika bir teknik direktör olmak için gereken her şeye sabip ve bizim ona olan inancımız devam edecek."