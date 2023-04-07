Juventus YEDİNCİ sırada olmasına rağmen Massimiliano Allegri, Lazio maçını 'İkincilik' maçı olarak tanımladı

Samet Çayır
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Allegri Juve VeronaGetty Images
JuventusM. AllegriLazio vs JuventusLazioSerie A

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Lazio maçı öncesinde çok ilginç bir açıklama yaptı.

  • Juventus yedinci sırada
  • İkinci sıradaki Lazio ile karşı karşıya geliyorlar
  • Turino devi hâlâ ilk dördü hedefliyor

NE OLDU? Serie A'daki Şampiyonlar Ligi yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Juventus, cumartesi günü ikinci sıradaki Lazio ile karşılaşıyor. Massimiliano Allegri'nin ekibi yeni haftaya yedinci sırada girdi. Ancak 15 puanlarının silinmesi üzerine yaptıkları itiraz bu ayın sonunda karara bağlanacak ve kendileri adına olumlu bir karar çıkarsa, ikinci sıraya geri dönebileceklerini biliyorlar. Bu nedenle Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, cumartesi günkü maçın ikinci sıra için bir savaş olduğunu düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? Juve hocası, gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi: "Lazio harika bir sezon geçiriyor. İkincilik mücadelesini doğrudan ilgilendiren bir karşılaşma. Karmaşık bir maç olacak."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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SIRADA NE VAR? Torino devi, cumartesi günkü Lazio deplasmanının ardından perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Sporting CP'yi konuk edecek.

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