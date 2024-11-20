Juventus yaşadığı krizi Kerem Aktürkoğlu'nun arkadaşıyla çözmek istiyor

Juventus, sakatlanan Bremer ve Cabal'ın yerini doldurmak için Benfica'nın 21 yaşındaki savunmacısı Antonio Silva'yı transfer hedefi olarak belirledi.

Juventus, sakatlıklar nedeniyle savunma hattında oluşan boşluğu doldurmak için Ocak transfer döneminde yeni bir stoper arayışına girdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Benfica'nın genç savunmacısı Antonio Silva, siyah-beyazlıların radarına girdi.

Gleison Bremer ve Juan Cabal’ın ciddi diz sakatlıkları nedeniyle 2024-25 sezonunun geri kalanında forma giyemeyecek olmaları, Juventus’u transfer piyasasında harekete geçirdi. Kulüp, Ocak ayında savunma hattını güçlendirecek en az bir oyuncu transfer etmeyi planlıyor.

21 yaşındaki Antonio Silva, bu sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıktı ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Portekizli oyuncunun menajerliğini, aynı zamanda Juventus’un yaz transfer döneminde Porto’dan kiraladığı Francisco Conceiçao'nun da temsilcisi olan Jorge Mendes yapıyor.

Alternatif isimler de var

Juventus’un savunma hattını güçlendirmek için gündeminde olan diğer isimler arasında PSG’den Milan Skriniar ve Arsenal’den Jakub Kiwior da bulunuyor. Ancak Antonio Silva, kulübün öncelikli hedefleri arasında gösteriliyor.

Juventus'un, genç ve yetenekli bir savunmacı olan Antonio Silva’yı transfer etme çabası, savunma hattındaki krizi çözme konusunda belirleyici bir hamle olabilir. Bu sezon Thiago Motta yönetiminde etkileyici bir savunma performansı çizen İtalyan devi oynadığı 12 lig karşılaşmasının dokuzunda kalesini gole kapadı.