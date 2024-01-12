Juventus ve Manchester City 18 yaşındaki yıldız adayı Matija Popovic transferi için karşı karşıya

Geleceğe yönelik transfer hamlelerine hız veren Juventus, bonservisi elinde olan genç oyuncu Matija Popovic’e yöneldi.

Serie A’da Inter ve Milan ile kıyasıya bir şampiyonluk rekabeti veren Juventus, genç oyuncu Matija Popovic’in transferi için de Premier Lig devi Manchester City ile yarışıyor. Partizan ile kontratı geçtiğimiz ay sona eren 18 yaşındaki Sırp oyuncunun serbest oyuncu statüsünde olması Juventus’un bu transferdeki arzusunu yükseltirken, genç oyuncu da İtalya’da oynamaya sıcak bakıyor.

Daha önce Milan ile anlaşmaya varan ancak menajer komisyonları konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından kırmızı-siyahlı takım için adeta imzadan dönen Popovic uzun süredir Manchester City’nin de gündeminde yer alıyor.

Kenan Yıldız'ın yanına gidiyor

Calciomercato.com'un haberine göre, Juventus yöneticileri Cristiano Giuntoli ve Giovanni Manna genç oyuncunun menajeriyle temas bir araya gelirken, bu transferin kısa bir süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Juventus’un genç oyuncuya imza attırmaya oldukça yakın olduğu öğrenilirken, transferin önündeki tek engel menajer komisyonu gibi görünüyor. Sırbistan U17 Milli Takımı ile 10 maça çıkan ve bir gol kaydeden 2006 doğumlu oyuncu, 1.93 cm’lik boyuyla oldukça etkileyici bir fiziğe sahip. Popovic’in Juventus’a katılması halinde Kenan Yıldız ile uyumu da merakla bekleniyor.