Juventus, 15 puanının silinmesinin ardından maç biletlerinde yüzde 15'lik bir indirim yaptı. Bu durum, sosyal medyada alay konusu haline geldi.

NE OLDU? Juve, pazar günü Atalanta ile oynanacak maçın biletlerinde yüzde 15 indirim yaptı. Duyuru, kulübün Serie A'da aldığı 15 puanlık cezanın ardından geldi ve sosyal medyada birçok kişi, tweete verilen yanıtlarla kulüple dalga geçti.

DAHA BÜYÜK RESİM: Juve, bazı transferlerde usulsüzlükler ve yanlış muhasebe nedeniyle cezaya çarptırıldı. Bu arada eski başkan Andera Agnelli ve eski başkan yardımcısı Pavel Nedved de dahil olmak üzere kulübün eski yöneticilerinin birçoğuna İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından ceza verildi.

JUVENTUS'U NE BEKLİYOR? Massimiliano Allegri'nin takımı, pazar günü Torino'da Atalanta ile karşılaşacak ve üç puanı alıp moral bulmaya çalışacak.