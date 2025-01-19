Juventus’un yıldızı takımıyla son maçına mı çıktı? Manchester City’den 65 milyon euroluk dev teklif

Juventus'un yetenekli savunma oyuncusu Andrea Cambiaso, Manchester City'nin transfer radarına girereken, İtalyan basınından Tuttosport'a göre bu maç, 24 yaşındaki oyuncunun Juventus formasıyla son karşılaşması olabilir.

Juventus, Serie A'da AC Milan'ı mağlup ederken Cambiaso'nun performansı dikkat çekti. Tuttosport’un iddiasına göre, Premier Lig devi Manchester City, genç oyuncu için 65 milyon euro gibi bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Ancak, Juventus direktörü Cristiano Giuntoli, şu an için İngiliz kulübüyle devam eden bir görüşme olmadığını belirtti.

Maçın ardından Cambiaso, takım arkadaşlarıyla birlikte Curva Nord ve Curva Sud'daki taraftarlara zaferi kutlamak için el salladı. Daha sonra tribüne doğru ilerleyen oyuncu, formasını bir taraftara hediye etti. Ancak bu davranışın, oyuncunun ayrılacağına dair bir işaret olmadığı belirtiliyor. Juventus'ta birçok oyuncunun benzer jestler yapması, bu hareketin rutin bir teşekkür olduğu şeklinde yorumlandı.

Andrea Cambiaso, Mayıs 2024'te Juventus ile sözleşmesini yenilemiş ve Haziran 2029’a kadar Torino ekibinde kalmayı taahhüt etmişti. Oyuncunun mevcut piyasa değeri ve performansı, Manchester City'nin dikkatini çekmesine rağmen, Juventus’un oyuncuyu bırakmak istemediğini gösteriyor.

Manchester City'nin ilgisi

Manchester City’nin Cambiaso’ya olan ilgisi ise birkaç haftadır transfer dedikodularını alevlendirdi. City’nin savunma hattını güçlendirmek için İtalyan oyuncuya yöneldiği belirtilirken, Juventus’un oyuncunun geleceği konusundaki tavrı henüz netleşmiş değil.

Cambiaso’nun Juventus’taki geleceği, City’nin yapacağı olası teklifin ardından şekillenecek. Ancak şimdilik oyuncunun kulübe bağlılığı ve taraftarlarla olan etkileşimi, Torino ekibinde kalacağına işaret ediyor.