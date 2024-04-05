Juventus’un yeni teknik direktörü olması beklenen Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta Şampiyonlar Ligi yolunda

Oynattığı futbol ve topladığı puanlarla İtalya’ya damga vuran genç çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi’nde yer almak istiyor.

Serie A’da Bologna’ya oynattığı pozitif futbolla dikkat çeken genç teknik direktör Thiago Motta’nın menajeri temsilcisinin Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir takımı çalıştıracağını söyledi. Ligde dördüncü sırada yer alan Bologna’nın çalıştırıcısının başta Juventus olmak üzere çok sayıda takımın gündeminde olduğu bilinirken, Motta’nın menajeri Dario Canovi söylentilere yeşil ışık yaktı.

Menajeri ne söyiedi?

Motta’nın futbol oynadığı dönemde bile büyük bir teknik direktör olacağını bildiğini ifade eden Conovi, "Futbolda 50 yıl geçirdikten sonra, futbol hakkında biraz bir şeyler bildiğimi düşünmek istiyorum ve futboldan değil, insanlardan bahsediyorum. Thiago çok zeki bir insan, bu yolda ilerlemek her zaman onun kaderi olacaktı. Bologna’da güzel bir ortamın yanı sıra oyuncular arasında iyi bir birliktelik var. Sadece gol sevinçlerini izlerken bile Thiago ile aralarındaki ilişkiyi, ne kadar saygı ve sevgi olduğunu görebiliyorsunuz” dedi.

Motta ile bir süre önce bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Conovi, “Ona Şampiyonlar Ligi’nde çalışmadan ölmemesi gerektiğini söyledim ve bir gün bunu yapacağından eminim” ifadelerini kullandı. Bologna’nın genç çalıştırıcıyı takımda tutmak istediği bilinirken, Juventus da Brezilya asıllı genç teknik direktörü önümüzdeki sezon takımın başına geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.