Barcelona, Juventus'un satmaya hazırlandığı Federico Chiesa'yı Athletic Club'dan Nico Williams'ın alternatifi olarak değerlendirmeye alabilir.

İspanyol gazetesi Sport'a göre, Barcelona, Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'yı ilk tercihleri olan Nico Williams'a alternatif olarak değerlendiriyor.

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta geçtiğimiz hafta, Chiesa'nın sözleşmesinin Haziran 2025'te sona ereceğini ve planlarında olmadığını açıklamıştı.

Roma, Napoli, Tottenham Hotspur ve Chelsea gibi kulüplerin Chiesa için 20 milyon euronun altında bir teklif yapabileceği belirtilmiş, ancak hiçbiri henüz resmi bir teklif yapmamıştı.

60 milyona alınmıştı

Şimdi Sport, Chiesa'nın menajerinin Barcelona ile temasa geçtiği ve oyuncusunu Athletic Club'da kalma kararı alabilecek Nico Williams'a alternatif olarak sunduğunu öne sürüldü.

Bu, İtalya Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız oyuncu için başka bir seçenek olabilir, ancak yine de Barcelona'nın geleceği hakkında kesin bir cevap vermeye niyeti yok gibi görünüyor.

Durumun daha fazla uzaması, Juventus'un fiyat etiketini ve oyuncunun da maaş taleplerini daha da düşürmek zorunda kalma olasılığını artırıyor. Juventus, Fiorentina'dan 60 milyon euroya satın aldığı Chiesa'dan net bir kayıp yaşamamak için en az 15 milyon euro talep ediyor.