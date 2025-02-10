Juventus'un Osimhen operasyonunun detayları ortaya çıktı

Juventus, yaz transfer döneminde Victor Osimhen ve Sandro Tonali’yi kadrosuna katmanın hayalini kuruyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Juventus, Ocak transfer döneminin yeni bitmesine rağmen şimdiden yaz için planlarını yapmaya başladı. Bianconeri, gelecek birkaç ay içinde bazı önemli satışlar yaparak büyük transferler gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Juventus’un yaz aylarında Pierre Kalulu’nun Milan’dan satın alma opsiyonunu kullanma, Porto’dan Francisco Conceicao için 30 milyon euro’luk bir anlaşma yapma ve Paris Saint-Germain’den Randal Kolo Muani’yi transfer etme gibi planları bulunuyor.

Ancak Calciomercato.com’un haberine göre Juventus’un asıl hedefi, Sandro Tonali ve Victor Osimhen gibi iki yıldız ismi kadroya katmak.

Tonali ve Osimhen, Juventus’un ‘rüya’ transferleri

Juventus’un orta saha için en büyük hedefi Sandro Tonali. Newcastle United forması giyen İtalyan oyuncu, Juventus’un orta sahadaki en büyük eksiklerinden birini kapatabilir. Ancak oyuncunun menajeri, Serie A’ya geri dönmesi için büyük bir teklif gerektiğini belirtti.

Ayrıca, eski Aston Villa oyuncusu Douglas Luiz’in satışından elde edilecek gelirle Tonali transferinin finanse edilebileceği iddia ediliyor.

Öte yandan, Juventus’un forvet hattı için Galatasaray'ın bonservisi Napoli’de bulunan yıldızı Victor Osimhen en büyük hedef olarak görülüyor. Sportif direktör Cristiano Giuntoli’nin bu transferi tamamlamayı çok istediği ve Osimhen’i Juventus’un yeni golcüsü olarak düşündüğü belirtiliyor.

Ancak Napoli ile yapılacak pazarlıkların kolay olmayacağı ifade ediliyor. Osimhen’in sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinin sadece İtalya dışındaki kulüpler için geçerli olduğu ve Juventus’un Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’i ikna etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Juventus’un bu iki büyük transferi gerçekleştirebilmesi için Vlahovic ve Cambiaso’dan gelecek büyük tekliflere ihtiyacı var. Manchester City’nin yaz aylarında Cambiaso için yeniden teklif yapabileceği ve Vlahovic’in sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldığı için satılmasının gündemde olduğu belirtiliyor.