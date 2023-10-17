İtalyan orta saha Nicolo Fagioli, yasa dışı platformlarda bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 7 ay men cezasına çarptırıldı.

Nicolo Fagioli, yasa dışı bahis nedeniyle Torino Savcılığı tarafından futboldan yedi ay men edildi. Juve orta sahası, bu sezon bir daha forma giyemeyecek.

Salı günü 12 aylık bir uzaklaştırma kararı verildi, ancak bunun beş ayı alternatif yollar ile ödenecek. Faglioli'ye ayrıca 12 bin 500 Euro da para cezası verildi. Bununla birlikte, kumar bağımlılığı tedavisi için Fagioli'den terapiye başlaması istenecek.

Cezanın hafifletilmesinin temel nedeni, oyuncunun yargıyla tam iş birliği yapması ve kumar bağımlılığıyla mücadele etme konusundaki istekliliği.

Haberin devamı aşağıda

Böylelikle Juventus, yasaklı madde testi pozitif çıkan Paul Pogba'nın ardından bir orta saha oyuncusunu daha kaybetti. Bu durum, Serie A devi için büyük bir darbe oldu.