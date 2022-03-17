Massimiliano Allegri, çarşamba günü Villarreal karşısında ağır bir yenilgiyle Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Juventus’u savundu.

Torino’da, rövanş maçının sonlarına doğru çöken İtalyanlar, Villarreal karşısında 3-0 geriye düştü.

Bu ağır yenilgi, Juve'ye dönüşünde bu yana zorlu bir sezon geçiren Allegri’nin üzerindeki baskıyı artıracak.

İtalyan hoca, oyunun büyük bir bölümünde takımının daha iyi oynadığını söylerken futbolda her şeyin değişebileceğinin altını çiziyor.

Şu anda Avrupa’da Juventus’tan iyi durumda olan en az 10 takımın olduğunu söyleyen Allegri, bunun ayıp olmadığını ve çok çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ne söylendi?

Villarreal maçının son düdüğünün ardından gazetecilere verdiği demeçte Allegri, "Takımımın, 75 dakikadan fazla iyi oynadığını düşünüyorum.

"İkinci yarıda Villarreal sadece savunmaya çekildi ve oyunu bu şekilde oynamaya karar verdiler.

“Sadece bir şansları vardı ve bunu kullandılar. Futbol böyle, sadece bir bölüm bile her şeyi değiştirebilir.

"İlk yarıda iyi şanslar yakaladık, ikinci yarıda daha az fırsatlarımız vardı çünkü Villarreal 11 adamla savunmaya geçti.

“Açıkçası onlar maçın uzatmaya gitmesini istiyordu. Attıkları gol her şeyi tamamen değiştirdi” dedi.

Juventus’un şu anda Avrupa’daki durumuna da değinen İtalyan hoca şu şekilde konuştu:

"Avrupa'da Juventus'tan daha iyi durumda olan en az 10 takım var. Bu kesinlikle ayıp değil, gerçek olan bu.

“Bunun bir başarısızlık olduğunu söylemek adil değil.

“Biz, elimizden geleni yapacağız ve çalışmaya devam edeceğiz.”

Öte yandan defans oyuncusu Danilo’nun mağlubiyetten sonra morali bozuktu.

”Taraftarlarımızdan sadece özür dilemeliyiz ve çok çalışmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullanarak bunu belli etti.

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Juve'deki ilk beş sezonunda arka arkaya Serie A şampiyonlukları kazanan Allegri, 2021'de Andrea Pirlo'nun görevden alınmasıyla tekrar yedek kulübesindeki yerini aldı.

Ancak, Juve'nin Serie A'da lider Milan'ın yedi puan gerisinde dördüncü sırada yer alması ve şimdi de Avrupa'nın dışında kalmasıyla eski dönemlerdeki sihri yeniden yakalamak kolay olmayacak.

İtalya Kupası yarı finalinin ilk maçında Fiorentina’yı 1-0 mağlup eden Juventus’un, 2021-22 sezonunda hala bir kupa kazanma şansı var.

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