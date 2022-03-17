Manchester United'ın orta saha oyuncusu Paul Pogba, takımının Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’e elendiği akşam bir hırsızlığın kurbanı olduğunu açıkladı.

Pogba, çarşamba günü Kırmızı Şeytanların Old Trafford’da İspanyol temsilcisine 1-0 yenildiği maçın gidişatını değiştiremedi.

İkinci yarıda oyuna dahil olan Fransız yıldız, takımı adına olumlu bir etki ortaya koyamazken United, Şampiyonlar Ligi’nin dışında kaldı.

Fransız yıldız, maçın oynandığı sırada evinin soyulduğunu açıkladı ve aynı gün iki büyük şok yaşamaktan kurtulamadı.

Çocukları evde olan Pogba’nın tek tesellisi, hırsızların çocuklarına zarar vermemesi oldu.

Hırsızların, özellikle maç saatinde evine girdiğini vurgulayan Pogba, olayı öğrendikten sonra ne olduğunu bilmeden evinin yolunu tuttu.

Ne söylendi?

Pogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

”Ailemizin en büyük kabusu gerçekleşti. Bebeklerimiz, yatak odalarında uyurken evimize hırsızlar girdi.

"Hırsızlar, beş dakika kadar evimizde kalmışlar, ama o süre içinde bizden evimizde sahip olduğumuz her şeyden daha değerli olan bir şeyi; güvenlik ve emniyet duygumuzu aldılar.

“Bu olay, dün geceki maçın son dakikalarında evde olmayacağımı bildikleri için meydana geldi.

“Eşim ve ben, eve doğru giderken çocuklarımızın güvende olduklarını veya herhangi bir zarara uğradıklarını bilmiyorduk. Bundan emin olmadan panik içerisinde evin yolunu tuttuk.

“Bir baba olarak, bu dünyada bundan daha kötü bir duygu yoktur.

“Çocuklarınızı korumak için orada olamamak çok kötü bir his. Şunu içtenlikle söylüyorum ki kimsenin dün gece hissettiklerimi yaşamamasını umuyorum.”

Pogba, evindeki hırsızlıkla ilgili bilgi almak için bir ödül sunuyor.

GOAL, United'ın güvenliklerini güçlendirmek ve gözden geçirmek için tüm oyuncularıyla birlikte çalıştığını aktarıyor.

Daha fazlası için:

Borussia Dortmund Danışmanı Matthias Sammer, Erling Haaland'ın Manchester City transferi hakkında konuştu: "Pep Guardiola ve Haaland kombinasyonu beni heyecanlandırıyor"