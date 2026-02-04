Juventus'un hayalini kurduğu golcü Türkiye'de forma giyiyor!

Juventus, hücum hattını güçlendirmek adına yaz transfer dönemi için planlamalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar, Ocak ayında sonuçlandıramadığı Randal Kolo Muani transferi için yeniden devreye girmeyi hedefliyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, ara transfer döneminde Fransız golcüyü kadrosuna katmak için son anda bir girişimde bulundu. Teknik direktör Luciano Spalletti’nin de onay verdiği Kolo Muani, hücum hattı için ideal bir takviye olarak görülüyordu. Ancak kış transfer dönemindeki mali sınırlamalar nedeniyle bu hamle sonuçsuz kaldı.

Buna rağmen Juventus cephesinde umutlar tamamen tükenmiş değil. IlBianconero’nun aktardığına göre yapılan son temaslar, Juventus ile Paris Saint-Germain arasındaki ilişkilerin yeniden güçlenmesini sağladı. Fransız kulübünün, satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğine dahi sıcak baktığı ifade ediliyor.

Ocak ayında transferin önündeki en büyük engelin Tottenham olduğu belirtilirken, Kolo Muani’nin Haziran ayında PSG’ye geri dönecek olması Juventus’un elini güçlendiren bir faktör olarak görülüyor.

Tuttosport’a göre Juventus, yaz aylarında Fransız forvet için üçüncü kez resmi girişimde bulunmayı planlıyor. Haberde, Kolo Muani’nin kış transfer döneminde dahi Torino’ya gelmeye istekli olduğu vurgulandı.

Osimhen hayali devam ediyor

Juventus’un alternatif planları da hazır durumda. Jean-Philippe Mateta, listedeki diğer seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Mateta’nın Milan’a transferi son anda gerçekleşmezken, oyuncunun 2019’dan bu yana devam eden diz problemi nedeniyle ameliyat olmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Siyah-beyazlıların hayalindeki senaryo ise Victor Osimhen. Juventus, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile oynayacağı çift maçta Osimhen ile karşı karşıya gelecek. Nijeryalı yıldızın, şu anda Galatasaray’dan yıllık yaklaşık 16 milyon euro net kazandığı ifade ediliyor.

Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Osimhen’in ciddi bir maaş fedakârlığı yapması gerekecek. Juventus’un, en yüksek maaş bandını 6 milyon euro seviyesinde tuttuğu ve bu ücretin Jonathan David ile yeni sözleşmeye yakın olan Kenan Yıldız gibi isimler için geçerli olduğu belirtiliyor.

Henüz erken aşamada olan bu görüşmeler, Juventus’un uzun vadeli kadro planlamasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu planlamada, Dusan Vlahovic’in gelecekte takımda yer almasının giderek daha düşük bir ihtimal haline geldiği ifade ediliyor.