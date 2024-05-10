Türk futbolunun son dönemdeki en büyük yeteneklerinden biri olan Kenan Yıldız, hayranlık duyduğu efsane isimle bir araya geldi.

Kariyerini İtalyan devi Juventus’ta sürdüren milli futbolcumuz Kenan Yıldız, idolü olarak gördüğünü her fırsatta belirttiği efsane futbolcu Alessandro Del Piero ile kulübün antrenman sahasında buluştu ve sosyal medyada birlikte bir fotoğraflarını paylaştı. UEFA antrenörlük kursu kapsamında Max Allegri'nin dersine katılmak üzere Torino'ya dönen Del Piero, sıklıkla Kenan’ı övmesiyle dikkat çekiyordu.



Attığı gollerin ardından gol sevincini Del Piero’nun tüm kariyeri boyunca yaptığı gibi dilini çıkartarak kutlayan Kenan, bu sevincin Del Piero’ya olan hayranlığından kaynaklandığını açıklamıştı.

Hayranlığını gizlemedi

Unutulmaz oyuncuyla paylaştığı fotoğrafta da hayranlığını gizlemeyen genç yıldız, kısa süre içerisinde binlerce beğenme alan fotoğrafın açıklama kısmına, “idol” notunu düşmeyi ihmal etmedi.



Bayern Münih altyapısından yetiştikten sonra Juventus’a katılan ve bu sezon bulduğu forma şansını oldukça iyi değerlendiren Kenan, Vincenzo Montella’nın göreve gelmesinin ardından A Milli Takım’ın da vazgeçilmezlerinden olmuştu. EURO 2020’de milli formayı giymesine kesin gözüyle bakılan Kenan bu sezon 28 karşılaşmada üç kez gol sevinci yaşadı.