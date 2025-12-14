Juventus'un bonservisine 60 milyon euro ödenen yıldızı 550 gün sonra antrenmana katıldı!

Juventus taraftarlarının sahalarda görmeyi neredeyse unuttuğu Arkadiusz Milik, uzun süren sakatlık sürecinin ardından nihayet umut verici bir adım attı. Polonyalı forvet, 550 gün sonra ilk kez Juventus’ta tüm takımla birlikte antrenmanlara katıldı. Bu gelişme, hem oyuncu hem de teknik ekip adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Milik, 2022 yılında Olympique Marseille’den kiralık olarak Juventus’a katılmış, 2023 yazında ise toplam 8 milyon euro bedelle transferi kalıcı hale getirilmişti. Siyah-beyazlı formayla bugüne kadar 75 resmi maçta görev alan deneyimli forvet, bu süreçte 17 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Kariyeri boyunca bonservisine 60 milyon euro ödenen 31 yaşındaki oyuncunun Juventus formasıyla çıktığı son resmi maç, 25 Mayıs 2024 tarihinde Monza’ya karşı alınan 2-0’lık Serie A galibiyeti olmuştu. Milik, bu karşılaşmadan kısa bir süre sonra Haziran 2024’te diz bağlarından ciddi bir sakatlık yaşadı.

550 gün geçti

İyileşme süreci boyunca defalarca aksiliklerle karşılaşan Polonyalı futbolcu, bu nedenle uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Bugünkü antrenman tam anlamıyla eksiksiz bir dönüş anlamına gelmese de Milik, takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmanın bir bölümünde yer aldı. Bu durum, gruptan ayrılmasının üzerinden 550 gün geçmişken bile önemli bir ilerleme olarak görülüyor. Juventus cephesi, oyuncunun durumunu temkinli bir şekilde takip ederken, Milik’in kademeli olarak takıma yeniden adapte edilmesi planlanıyor.

Uzun süren sakatlık kabusunun ardından tünelin ucunda ışığı gören Milik’in, sezonun ilerleyen bölümünde Juventus’a yeniden katkı verip veremeyeceği ise merak konusu.