Juventus'un almak için Kenan Yıldız'ı gözden çıkardığı yıldızdan kötü haber

Newcastle United, Juventus'un ilgisine rağmen Sandro Tonali'yi Ocak ayında satmayı düşünmüyor.

Newcastle United, İtalyan yıldız Sandro Tonali'nin Ocak transfer döneminde satılmayacağını duyurdu. Corriere dello Sport'un haberine göre, Premier Lig ekibi, Tonali'nin transferiyle ilgilenen takımların en az 60 milyon euro ödemesi gerektiğini açıkladı. Ancak Newcastle, bu sezon takımın önemli bir parçası haline gelen oyuncusunu elden çıkarmaya niyetli değil.

Juventus'un, Newcastle'ın talep ettiği bedeli karşılayabilmek için genç yeteneği Kenan Yıldız'ı satmayı planladığı daha önce gündeme gelmişti. Ancak Newcastle, Tonali'nin değerinin 60 milyon euronun üzerinde olduğunu belirterek bu ihtimali de zorlaştırdı.

Tonali, Newcastle'daki performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon çıktığı 17 maçta 2 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı. Özellikle geçtiğimiz hafta Carabao Cup çeyrek finalinde Brentford'a karşı attığı iki gol, İtalyan orta saha oyuncusunun önemini bir kez daha ortaya koydu.

Tonali'nin kararı Newcastle'da kalmak

Tonali'nin menajeri, oyuncunun Newcastle'dan ayrılarak Serie A'ya dönmeyi düşünmediğini ifade etti. 24 yaşındaki yıldız, İngiltere'de kariyerine devam etmek ve Premier Lig'de başarılı olmak istiyor.

Newcastle teknik ekibi de Tonali'nin takımın uzun vadeli planlarında kilit bir oyuncu olduğunu düşünüyor. Takımın EFL Cup yarı finaline yükselmesinde büyük katkı sağlayan oyuncunun, sezon boyunca daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.

Juventus, Tonali transferini gerçekleştirebilmek için farklı yollar arayabilir. Ancak Newcastle'ın net tavrı ve oyuncunun Premier Lig'de kalma isteği, bu transferin gerçekleşme ihtimalini oldukça düşük hale getiriyor.