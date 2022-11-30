Juventus, toplu yönetim kurulu istifasının ardından suçlamalara yanıt verdi

Juventus, Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mali yolsuzluk iddialarına yanıt verdi ve hepsinin "asılsız" olduğunu söyledi.

Kulüpte tüm yönetim kurulu istifa etti

Mali yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları var

Juventus bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi

NE OLDU? Kaotik bir süreçten geçen Juventus'ta tüm yönetim kurulu, yolsuzluk ve bazı oyuncularla yapılan özel sözleşme iddialarının ardından istifa etti. Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalyan ekibine yönelik "Prisma" ismiyle Mayıs 2021'den bu yana "haksız sermaye kazancı sağladığı" şüphesiyle bir soruşturma yürütüyor. Juventus bu iddialara "asılsız" dedi.

NE SÖYLENDİ? Kulüpten yapılan açıklamada şunlar söylendi: "Gündeme gelen mali tablolarda uygulanan işlemler, geçerli standartlar ve izinler içinde gerçekleşmiştir. Cumhuriyet savcısının iddiaları sağlam temellere dayanmadığı gibi, 19 Ekim 2022 tarihli kararda yer alan bulgular birbiriyle uyum göstermemektedir."

BÜYÜK RESİM: Juventus'tan istifa eden Andrea Agnelli şunları söyledi: Juventus ona liderlik edecek herhangi bir adamdan daha büyük. İstifa kararımız CEO'muz John Elkann ile birlikte aldığımız bir karardı. Bu kulübün bir taraftarı olmaya devam edeceğim ve hedeflerimiz açısından hiçbir şey değişmedi. Juventus her şeyi kazanabilecek güce ve potansiyele sahip. 2019'da yönetim tarzımızda bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini söylemiştim ve bu değişikliği hayata geçirdik."

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

JUVENTUS İÇİN SIRADA NE VAR? Max Allegri teknik direktör olarak kulüpte yoluna devam edecek. Ancak toplu yönetim kurulu istifasının sahaya nasıl yansıyacağı henüz bilinmiyor.

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