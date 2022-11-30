Andrea Agnelli'den veda sözleri: Juventus benden büyük!

Yönetim kuruluyla birlikte istifa eden Andrea Agnelli, Juventus'un hedeflerinin değişmeyeceğini söyledi.

Juventus'un eski başkanı Andrea Agnelli, kendisinin ve yönetim kurulunun istifasının ardından ilk kez konuştu. Juventus'un bir değişime ihtiyaç duyduğunu belirten Agnelli, İtalyan devinin başkan ve yönetim kurullarından çok daha büyük bir kulüp olduğunu ve başarılarla dolu tarihini kupalarla sürdüreceğine emin olduğunu ifade etti.

Agnelli ne söyledi?

"Juventus ona liderlik edecek herhangi bir adamdan daha büyük. İstifa kararımız CEO'muz John Elkann ile birlikte aldığımız bir karardı. Bu kulübün bir taraftarı olmaya devam edeceğim ve hedeflerimiz açısından hiçbir şey değişmedi. Juventus her şeyi kazanabilecek güce ve potansiyele sahip. 2019'da yönetim tarzımızda bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini söylemiştim ve bu değişikliği hayata geçirdik"

2020'de ortaya çıkan COVID-19 salgınının kulübün mali hesaplarını sarsması sonucu yapılan soruşturmaya dek Juventus'un başkanı olan Agnelli, 2010'da oturduğu koltukta 12 yıl kaldı. Bu dönemde Juventus'u yeniden İtalya'nın zirvesine taşıyan Agnelli, Antonio Conte, Maurizio Sarri ve Andrea Pirlo gibi teknik direktörle çalışmasına rağmen Şampiyonlar Ligi sevinci yaşayamamıştı.