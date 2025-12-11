Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız itirafı

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Şampiyonlar Ligi’nde Pafos karşısında alınan 2-0’lık galibiyete rağmen ilk yarıdaki performans için sert değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adam, takımının devre arasında yuhalanmasını “hak edilmiş bir tepki” olarak yorumlarken bazı pozisyonların “açıkça utanç verici” olduğunu ifade etti. Spalletti’nin açıklamaları, Juventus’un oyun kimliğini henüz oturtamadığına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İlk yarıda Pafos’un tehlikeli ataklarına karşı savunma zafiyetleri yaşayan Juventus, devre arasına zor durumda girdi. Ancak ikinci yarıda yapılan taktiksel değişiklikler ve Francisco Conceicao’nun oyuna dahil olması hücum ritmini artırdı. Weston McKennie’nin Cambiaso asistli golüyle kilit açılırken altı dakika sonra Jonathan David, organize bir hücum sonucunda farkı ikiye çıkardı.

Spalletti, maçın ardından yaptığı değerlendirmede ikinci yarıdaki gelişimin oyuna yapılan dokunuşlardan kaynaklandığını belirtirken şu ifadeleri kullandı: “Galibiyet almak çok önemliydi. Ancak gerçekçi olmalıyız; ilk yarıdaki bazı anlar utanç vericiydi. Oyuncular da bunun farkında. Aradan sonra daha sakin oynadık ve doğru kararlar verdik.”

4-2-3-1 vurgusu

Tecrübeli teknik adam, takımın savunma hattındaki dengesizliklere özellikle dikkat çekti. Sağ ayaklı bir stoper eksikliğinin oyun kurulumunu kısıtladığını belirten Spalletti, Kalulu’nun orijinal pozisyonu gereği bek olması gerektiğini, Cambiaso’nun ise hücum ağırlıklı yapısı nedeniyle güçlü koşuculara karşı zorlandığını vurguladı. “Pafos’a ilk yarıda çok fazla alan tanıdık ve basit hatalar yaptık. Bu seviyede kabul edilemez” dedi.

Öte yandan Spalletti, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste alınan iki galibiyet sonrası play-off umutlarının arttığını ancak takımın henüz kendi beklentilerinin uzağında olduğunu söyledi. Yoğun fikstür nedeniyle antrenman yapmaya zaman bulamadıklarını belirten teknik adam, genç oyuncuların doğru şekilde gelişmesi için sahada daha fazla süreye ihtiyaç olduğunu ekledi. Kenan Yıldız’ın neden sık sık oyundan alındığına yönelik eleştirilere ise “Bir sonraki maç için daha dinç kalmasını sağlamak zorundayım” cevabını verdi.

Sky Sport Italia ekibinin “net bir taktik sistem seçme” eleştirisine de yanıt veren Spalletti, uzun vadeli planının 4-2-3-1 olduğunu açıkça belirtti: “Sağ ayaklı bir stoperimiz olduğunda bu sistemi daha rahat uygularız. Oyun kurulumunu sadece sol kanattan yapmak bizi sınırlıyor. Gelecekte 4-2-3-1’i geliştirmek istiyorum.”

Juventus’ta oyun kimliği tartışmaları sürerken Spalletti’nin açıklamaları, takımın hâlâ bir geçiş döneminde olduğunu ve bu süreçte bazı sancıların kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.