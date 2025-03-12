Juventus taraftarlarının geri istediği Allegri’nin yeni takımı için büyük bir ipucu geldi!

Juventus'un kötü gidişi sonrası adı bir kez daha İtalyan deviyle anılan deneyimli teknik direktör, böyle bir olasılığı şu an için düşünmüyor.

Massimiliano Allegri'nin akıl hocası Giovanni Galeone, eski Juventus teknik direktörünün Torino ekibine "asla" geri dönmeyeceğini ancak Milan’a dönme ihtimalinin daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Juventus, geçtiğimiz günlerde Atalanta karşısında aldığı 4-0'lık ağır yenilgi sonrası büyük bir kriz yaşarken, bazı taraftarlar Allegri'nin geri dönmesi yönünde tezahüratlar yaptı. Ancak Allegri’nin yakın çevresi, bu ihtimalin pek mümkün olmadığını belirtiyor.

Milan'a dönüş ihtimali güçleniyor

Allegri’nin 2024-25 sezonunda Milan'da Sergio Conceiçao’nun yerine geçebileceği yönündeki iddialar güçleniyor. Juventus'tan ayrıldığından beri takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adamın, Milan yönetimiyle temas halinde olduğu belirtiliyor.

Allegri'nin akıl hocası Galeone, Radio Kiss Kiss’e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Allegri asla Juventus’a dönmeyecek; Milan’a döneceğine daha çok inanıyorum. Bianconeri ile böyle bir ihtimalin gerçekleşebileceğini gerçekten düşünmüyorum."

Milan'daki teknik direktör belirsizliği, Allegri'nin kulübe dönüşü için bir kapı aralayabilir. Ancak Milan yönetiminin, Sergio Conceiçao ile yola devam etme konusunda kararsız olduğu da gelen haberler arasında.

Scudetto favorisi Napoli mi?

Galeone, Serie A şampiyonluğu yarışı hakkında da konuşarak Napoli'nin şampiyonluk şansının en yüksek olduğunu belirtti:

"Napoli’nin bu ligi kaybetmesinin tek yolu kendi hatası. Scudetto onlarındır."

Napoli, geçtiğimiz hafta Fiorentina’yı 2-1 mağlup ederek beş maçlık galibiyet serisini devam ettirdi. Takım, önümüzdeki maçta Venezia ile karşılaşacak.

Juventus taraftarlarının Allegri çağrılarına rağmen, deneyimli teknik adamın Milan’a dönüş ihtimali daha güçlü görünüyor. Önümüzdeki haftalarda bu konuda net gelişmeler yaşanması bekleniyor.