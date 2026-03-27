Juventus'tan Lewandowski hamlesi

Juventus, yaz transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına dikkat çeken bir hamle yaptı. İtalyan devinin, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.

İtalyan basınına göre Juventus yetkilileri, Polonya Milli Takımı’nın Arnavutluk’u 2-1 mağlup ettiği Dünya Kupası play-off yarı final karşılaşmasını yerinde takip etti. Mücadelede Lewandowski de gol atan isimler arasında yer aldı.

37 yaşındaki yıldız golcünün Barcelona ile olan sözleşmesi 2025-26 sezonunun sonunda sona erecek. Lewandowski’nin geleceğiyle ilgili henüz net bir karar vermediği ifade edilirken, Juventus’un bu fırsatı değerlendirmek istediği kaydedildi.

Tecrübeli forvetin Ağustos ayında 38 yaşına girecek olmasına rağmen üst düzey performansını sürdürmesi, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Milan da ilgileniyor

Lewandowski ile ilgilenen tek Serie A kulübü Juventus değil. AC Milan’ın da Polonyalı golcüyü gündemine aldığı belirtiliyor.

Milan’ın bu ilgisinin arkasında, 40 yaşındaki Luka Modric’in takıma yaptığı katkının önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Deneyimli oyuncuların Serie A’daki etkisi, kulüpleri benzer profilde transferlere yönlendiriyor.

Lewandowski’nin Barcelona’daki mevcut sözleşmesinde bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 12.5 milyon euro kazandığı belirtiliyor. Bu rakam, Serie A için oldukça yüksek bir maliyet anlamına geliyor.

Alternatif planlar da var

Juventus’un transfer planlamasında sadece Lewandowski bulunmuyor. Kulüp, mevcut forveti Dusan Vlahovic ile daha düşük maaşlı yeni bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.

Ayrıca Randal Kolo Muani da Juventus’un yaz transfer dönemi için değerlendirdiği diğer önemli seçenekler arasında yer alıyor.

Lewandowski’nin kariyerine Avrupa’da mı devam edeceği yoksa ABD’den gelen teklifleri mi değerlendireceği önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.