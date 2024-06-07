Fenerbahçe ile Galatasaray hemen her yaz olduğu gibi bu yaz da aynı futbolcu için karşı karşıya geldi.

Yeni sezona yeni bir kadro yapılanmasıyla girmeye hazırlanan Juventus’ta gözden çıkartılan Sırp oyuncu Filip Kostic için Galatasaray ve Fenerbahçe’nin devrede olduğu öne sürüldü.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Juventus’un yeni teknik direktörü Thiago Motta’nın kadroda düşünmediği Kostic gelecek sezon İstanbul’da oynayabilir. nTürk kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgi gösterdiği sol kanat oyuncusu için Fenerbahçe’nin temaslara başladığı belirtildi.

En iyi dönemini Bundesliga'da yaşadı

Juventus oyuncuyu satmak için 10 milyon civarı bir ücret talep ederken, habere göre Galatasaray da Juventus yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Geride bıraktığımız sezonda 29 lig maçında oynayan 31 yaşındaki oyuncu dört asist yapmıştı.



Kariyerinin en iyi dönemini Eintracht Frankfurt formasıyla Bundesliga’da geçiren Kostic, bu takımla 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu da elde etmişti.

Sırbistan Milli Takımı’nın da en önemli oyuncuları arasında yer alan Kostic Juventus’a 2022 yazında yaklaşık 15 milyon euro karşılığında transfer olmuş ve o tarihten bu yana takımının en fazla forma giyen oyuncularından biri olmuştu.