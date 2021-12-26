Beşiktaş Başkanı Çebi: Fikret kardeş seninle şahsi hesaplaşacağız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Millet, 'Fikret Orman paralar nerede' derken seni aklayacak bir rapor çıkarmaya çalıştım." diyor.

Beşiktaş Kulübü'nde KPMG tarafından 2009 ile 2019 yılları arasındaki döneme özel hazırlanan inceleme raporunda 102 milyon euro'luk istisnai bir durum tespit edildi.

Yıldırım Demirören ile Fikret Orman'ın başkanlık yaptığı dönemlere denk gelen süreçte Beşiktaş'ın birçok işlemde zarara uğradığı ortaya çıktı.

Ahmet Nur Çebi ne söyledi?

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi ibra edilmezken eski başkan dün düzenlediği basın toplantısında çeşitli açıklamalarda bulundu.

2020 yılı İdari ve Mali Olağan Genel Kurul'da konuşan Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın açıklamalarına ve kulüpteki ekonomik sürece değindi:

"Biz bu raporu, söz verdik yapacağız diye. Bu işin geri dönüşü yok. Benim, eski yönetimin Futbol AŞ'sinde görevim yoktu. Başta ekonomiyle görevlendirildim, sonra futbolun başına geçmem istendi, sonra icra kurulu başkanı ol dediler. Başkan emir verdi, yapacaksın."

"Beşiktaş'ın başkanı emir verdiğinde yapacaksın. Biz böyle bir terbiye aldık. Ben doğuda görev almışım, onu yürütüyorken bana batının hesabını soramazsın."

"Ben sadece 3 futbolcunun satışında destek verdim ve üstüme aldım. Birinde Cenk Tosun, ikincisi Atınç Nukan, üçüncüsü de Ersan Adem Gülüm."

"Helallik vermeyecekmişim. Ya kardeşim, ben senden helallik istemiyorum ki. Senin bana teşekkür etmen lazım. Millet, 'Fikret Orman paralar nerede' derken seni aklayacak bir rapor çıkarmaya çalıştım, al bu raporu git savun kendini. Nedir korkun?"

"Fikret kardeş, seninle hesaplaşacağız ama başkanlığım bittikten sonra."

"Fikret beye de buradan mesajım var: Kardeş, seninle benim aramda helallik bir konu yok. Helallik alacaksak, ben senden alacağım. Ama Beşiktaş başkanlığı bittikten sonra. Bana neler yaptığını burada anlatmayacağım."

Fikret Orman ne söylemişti?

Beşiktaş genel kurulunda ibra edilmemesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Fikret Orman şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben bu camiaya ne kötülük ettim. Hayretlerle bakıyorum. Ben bu arkadaşlara hakkımı haram ediyorum. Benim hakkım haram zıkkım olsun”

"Ortada 102 milyon euro'luk bir meblağ var. Hangisi bizi ilgilendiriyor onu da bilmiyorum. Söylenen şeylerde futbolculara ödenen tazminatlardan bahsediliyor. Dönemimizde hiçbir kuruma böyle Del Bosque gibi Ferrari gibi Abdullah Avcı gibi birçok sözleşme feshimiz olmadı. Sponsorluk anlamında da aktif reklam gibi bir şey olmadı. Bir sürü şey değiştirilmiş gözüküyor”

"Beşiktaş'ı beni ve arkadaşlarımı itibarsızlaştırmanın kime ne kazandırdığını anlamış değilim. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Kavganın bile delikanlılığı vardır."

Daha fazlası