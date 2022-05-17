Giorgio Chiellini’nin, MLS’e transfer olması konuşulurken İtalyan stoper, yurt dışında forma giymeyece sıcak baktığını ifade etti.

Milli takımı bıraktığını açıklayan Chiellini, yirmi yıla yakın olan Juventus kariyerindeki son maçını da Torino’da oynadı.

Ve böylece İtalyan oyuncunun, ilerleyen dönemde ne yapacağı merak konusu.

Atlantik'i geçmenin cazibesi, cesur defans oyuncusu için bir sonraki adım olarak düşünülüyor ve Chiellini, şansını kendi ülkesinin dışında denemek istediğini kabul ediyor.

Chiellini geleceği hakkında ne söyledi?

Nereye gidebileceği sorulduğunda Chiellini veda görüntüsünün ardından, "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum" dedi.

"Önemli bir kararla yüzleşmem gerekiyor. Yurt dışında bir deneyim, sizi sahada olduğundan daha fazla kültürel düzeyde zenginleştirir.

"Juventus'ta çok şey bildiğim bu hayatın dışında bir deneyime sahip olmayı istiyorum ve farklı bir kültürle yüzleşmeye ihtiyacım var.

“Yakında ailemle birlikte karar vereceğim. Juventus'ta bazı gençlerin kanatlarını kestiğimin farkındayım.

"Öyleyse uçma zamanı geldi ve onlara tezahürat edeceğim. Şimdi, başlamaya hazır yetenekli genç oyuncularla Juventus’u emin ellere bırakıyorum."

Chiellini hangi MLS kulüplerine yönelebilir?

Kuzey Amerika'daki birçok büyük ekip, Los Angeles rakipleri LAFC ve LA Galaxy dahil olmak üzere defans oyuncusu için bir hamle ile bağlantılı.

Kanada ekibi Toronto, Chiellini için potansiyel bir hedef olarak lanse edilen başka bir takım ve GOAL, bu ayın başında oyuncunun menajerinin MLS'e geçişi araştırdığını öğrendi.

Stoperin, gelecek yılki mevcut anlaşmasının sonuna kadar Juventus'ta kalması bekleniyordu, ancak İtalya'nın Katar 2022 Dünya Kupası'na gidemeyecek olmasının ardından takımdan daha erken ayrılacak.

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