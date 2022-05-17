Şu anda Inter'de benzer bir rolü üstlenen Juventus’un eski CEO'su Beppe Marotta, Cristiano Ronaldo’dan Paul Pogba’ya kadar dahil olduğu çarpıcı transfer anlaşmalarına değindi.

Yüksek profilli bir yönetim kurulu üyesi olan Moratta, İtalyan futbolunun en büyük iki kulübünde perde arkasında çalışırken gezegendeki en iyi oyunculardan bazılarıyla ilgilendi.

Adına beş Ballons d’Or bulunan Portekizli bir süperstar ve Dünya Kupası kazanan bir Fransız orta saha oyuncusunu içeren anlaşmalarda yer alırken mevcut takımı ise yıllarca ikonik bir star olan Messi ile bağlantı kurdu.

Marotta, Ronaldo'yu istemedi mi?

Inter ile bağlantı kurmadan önce Juventus'ta sekiz yıl geçiren 65 yaşındaki CEO, 2018'de ayrılmasından birkaç ay önce Juventus’un Real Madrid'den Ronaldo'yu almasına karşı olduğu bildirildi, ancak Marotta bunun asla böyle olmadığı konusunda ısrar ediyor.

DAZN'a tüm zamanların en iyi oyuncularından birisini istemediğine yönelik söylentiler hakkında konuştu:

"Bir oyuncu satın aldığınızda hem bilanço, hem ekonomik hem de 360° bir değerlendirme yapmanız gerektiği açıktır. Finansal açıdan ve sportif açıdan bunun yapmanız lazım.

"Kendi değerlendirmelerimi yaptım. Bu operasyonla ilgili tartışmaların olduğu söylendi. Yönetsel bağlamda fikirlerin zıtlığı olduğu doğrudur, ancak bahsedilen şeyler gerçek değil.”

Pogba, Marotta'nın yaptığı en iyi transfer mi?

Marotta, kariyeri boyunca, o sırada çalıştığı kulübe katılan veya ayrılan ünlü isimlerin görüldüğü birçok büyük futbolcu transferinde yer aldı.

Aralarından seçim yapabileceği pek çok anlaşma olmasına rağmen, Fransız orta saha oyuncusunun 2012'de serbest oyuncu olarak alınması ve dört yıl sonra rekor bir ücretle yeniden Manchester United'a satılmasını bir numaraya koyuyor.

Marotta, en iyi transfer çalışması sorulduğunda, "Gidiş ve dönüş yolculuklarını, birinin nasıl geldiğini ve nasıl gittiğini düşünürsek kesinlikle bu isim Pogba olmalı.

“Pogba bedavaya geldi ve onu 110 milyon Euro’ya aynı kulübe sattık. Sıra dışı bir şey, futbol dünyasında benzersiz bir şey bu” cevabını verdi.

Marotta, Messi ile çalışma şansını yakalayabilecek mi?

Daha önce Juve'de Ronaldo ile çalışmış olan Marotta, şimdi Inter'e en iyi yetenekleri getirmeye odaklanmış durumda.

Yedi kez Ballon d'Or kazanan Messi'nin Inter’e katılması hakkında geçmişte pek çok konuşma yapıldı, ancak bu söylentiler 2021'de Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e geçişin ardından kayboldu.

Milan'da Messi ile olan düzenli bağlantıları hakkında şunları söyledi: "Bana bu olasılığı söylediler, ancak bu benim yönetimimi değil, geçmişteki Inter çalışanlarını ilgilendiren bir şey."

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