Juventus sağlık kontrolünden geçen Joao Mario'yu takas yoluyla transfer edecek

Porto'nun sağ beki Joao Mario, Alberto Costa'nın takasla gönderilmesinin ardından Juventus forması giymeye hazırlanıyor.

Porto'nun sağ beki Joao Mario, Juventus ile yapılan takas anlaşması kapsamında İtalyan devine transfer oluyor. Oyuncunun Perşembe günü Torino'da sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

İtalyan ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre, 24 yaşındaki Portekizli Joao Mario'nun transferi, Alberto Costa'nın Porto'ya gönderildiği bir takas anlaşmasının parçası olarak gerçekleşiyor. Porto ayrıca Costa'nın transferi için 15 milyon euro ve 1 milyon euro bonus ödemeyi de kabul etti.

Joao Mario’nun Juventus serüveni başlıyor

Juventus, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda dikkat çeken Porto sağ beki Joao Mario’yu kadrosuna katıyor. Oyuncunun transferi, Alberto Costa’nın yedi aylık Torino macerasının ardından ülkesine dönüşüyle gerçekleşiyor.

Joao Mario'nun bonservis bedeli 10 milyon euro olarak belirlenirken, Porto’nun Costa için toplam 16 milyon euroya kadar çıkabilecek bir ödeme yapacağı bildiriliyor.

Alberto Costa, Ocak ayında Vitoria Guimaraes'ten Juventus'a 13.8 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Ancak Torino’daki kısa sürenin ardından, 22 yaşındaki oyuncu yeniden Portekiz’e dönüyor.

Costa için bu yaz Sporting CP de devredeydi ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Porto ise hızlı davranarak eski Vitoria oyuncusunu renklerine bağladı.

Kulüpler Dünya Kupası’nda boy göstermişlerdi

Her iki oyuncu da kısa süre önce düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda takımlarıyla forma giymişti. Joao Mario, Inter Miami ve Palmeiras maçlarında Porto formasıyla sahadaydı. Costa ise Juventus’un Manchester City ile oynadığı karşılaşmada görev almıştı.

Juventus’un kadro derinliğini artırmak ve sağ bekte rekabeti artırmak için yaptığı bu hamle, teknik direktör Thiago Motta’nın yeni sezon planlamasının önemli bir parçası olarak görülüyor.