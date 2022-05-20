Jose Mourinho, çalıştırdığı oyunculardan kurulu en iyi 11'i seçti; Mesut Özil ve Drogba da yer alıyor

Jose Mourinho, son yıllarda futbol oynamış en iyi oyunculardan bazılarına teknik direktörlük yaptı.

Her ne kadar zor bir görev olsa da Portekizli teknik direktör, çalıştırdığı en iyi 11 oyuncusunu seçmeye karar verdi.

Kariyeri boyunca Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi takımları yöneten Mourinho, bazı zor seçimler yapmak zorunda kalddı.

Iker Casillas, Marcelo, Karim Benzema, Zlatan gibi ünlü isimler kadrosunun dışında kaldı.

Ibrahimovic, Samuel Eto'o, Wesley Sneijder ve Romelu Lukaku da yine Mourinho'nun çalıştırdığı en iyi on bir oyuncunun arasına giremedi.

Daily Mirror için listelediği takım 4-3-3 dizilişinde kurulu ve şöyle: Petr Cech; Javier Zanetti, John Terry, Ricardo Carvalho, Ashley Cole; Claude Makelele, Frank Lampard, Mesut Özil; Eden Hazard, Didier Drogba, Cristiano Ronaldo.

GOAL

XI oyuncudan sekizi Chelsea'de Mourinho ile çalıştı. Stamford Bridge'deki ikinci görevinde teknik direktörlük yaptığı Hazard dışında, çoğu oyuncu ilk dönemindeydi.

Mesut Özil ile Real Madrid dönemi

Portekizli teknik direktör, Real Madrid'de Barcelona hegomanyasına son vermek için birçok önemli transfer hamlelerinde bulunmuştu.

Bunlardan biri de 2010 Dünya Kupası'nda çıkış yakalayan Mesut Özil'di.

Özil, Mourinho ile çalıştığı dönem boyunca rekorlarla dolu La Liga şampiyonluğunun yanı sıra kişisel olarak da asist kralı olmuştu.

Daha fazla okuma

Bayern Münih, Lewandowski'nin yerine kimi transfer edebilir? Kane ve Haller listenin başını çekiyor