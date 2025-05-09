Juventus Osimhen'i transfer etmek için serbest kalma bedelinin de üzerine çıkacak

Juventus, serbest kalma bedelinin de üzerine çıkarak yıldız golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Juventus, yaz transfer döneminde Galatasaray’daki kiralık sözleşmesi sona erecek olan Victor Osimhen için harekete geçmeye hazırlanıyor. İtalyan basınına göre Torino devi, oyuncunun Napoli ile olan sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini aşarak transferi bitirmeyi planlıyor.

Osimhen, yaz transfer döneminde Napoli'den kalıcı olarak ayrılma aşamasına gelmişti ancak son anda Galatasaray'a kiralık olarak gönderildi. İstanbul'da gösterdiği performans ise göz kamaştırıcı. 24 lig maçında 27 gol atan yıldız forvet, toplamda 37 maçta 33 kez fileleri havalandırdı.

Özellikle Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında attığı goller, transfer piyasasındaki değerini katladı.

Napoli satmaya hazır

Oyuncunun sezon sonunda Galatasaray'dan dönecek olması, Napoli cephesinde de satış sürecini hızlandırdı. Serie A ekibi, Osimhen'i yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkarmayı planlıyor. Ancak sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi yalnızca İtalya dışındaki kulüpler için geçerli.

Bu durum, Juventus’un devreye girmesi halinde bu maddeden faydalanamayacağı anlamına geliyor. Buna rağmen Corriere dello Sport'un haberine göre Torino temsilcisi, 85 milyon euroyu bulan bir teklif paketiyle Napoli'yi ikna etmeye kararlı.

Suudi Arabistan’dan dev rakam

Juventus dışında başka kulüpler de Osimhen’in peşinde. Suudi Arabistan’dan Al-Hilal, oyuncunun serbest kalma bedelini ödemeye ve yıllık 30 milyon eurodan fazla maaş teklif etmeye hazır. Bu durum, Juventus’un işi zorlaştırıyor.

Öte yandan Juventus’un elinde bu transferi gerçekleştirmek için bir hamle planı var: Dusan Vlahovic’in yaz aylarında satılması. Sırp golcünün ayrılığı, hem kadroda hem de maaş bütçesinde Osimhen için yer açılmasını sağlayacak.

Ancak tüm bunlara rağmen, Napoli'nin nihai kararı vermesi gerekecek. Serbest kalma maddesi İtalya içi transferlerde geçerli olmadığından, kulüp teklifi kabul edip etmeme konusunda özgür olacak.