Paulo Dybala, sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağını doğrularken pazartesi günü oynanacak Lazio maçında Torino’ya veda edecek.

Arjantinli yıldızın, son yıllarda Juventus’tan ayrılacağına yönelik birçok haber yapıldı ve en sonunda bu ayrılık gerçekleşiyor.

28 yaşındaki yıldız, resmi olarak Juventus’tan ayrılacağını açıkladı ve lig sonunda takımıyla sözleşme imzalamayacağını belirtti.

Dybala’nın bu açıklamasından sonra gözler, bonservisi elinde olan Arjantinli yıldız için hangi avrupa kulüplerinin devreye gireceğine çevrildi.

Dybala, ayrılık kararı hakkında ne dedi?

Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada taraftarlarına, ”Sizi selamlamak için doğru kelimeleri bulmak zor.

“O kadar çok yıl ve o kadar çok duygu var ki… Daha uzun yıllar birlikte olacağımızı düşünmüştüm, ama kader bizi farklı yollara koyuyor.

"Bana yaşattığınız her şeyi, her maçı, her golü asla unutmayacağım. Sizinle büyüdüm, öğrendim, yaşadım ve hayaller kurdum. Kimsenin unutamayacağı yedi inanılmaz yıl olurken 12 kupa ve 115 gol attım.

"Zor zamanlarımda bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Başından sonuna kadar bana eşlik edenlere, taraftarlardan kulüpte çalışanlara, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, çalışanlara ve yöneticilere teşekkür ederim.

"Bu önemli formayı kaptanlık bandıyla giymek hayatımın en büyük gururlarından biriydi ve bir gün çocuklarıma ve torunlarıma göstermeyi umuyorum.

"Yarın bu formayla son maçım olacak. Hayal etmesi zor ama vedamız olacak. Kolay olmayacak ancak sahaya gülümseyerek ve başım dik bir şekilde gireceğim. Sizin için her şeyimi verdim.”

Dybala'nın sonraki adımları neler?

Arjantinli oyuncu, deneyimli defans oyuncusu Giorgio Chiellini'nin kulüpteki vedasını açıklamasının ardından bir hafta içinde Torino'dan ayrılacağını doğrulayan ikinci oyuncu oldu.

Son Serie A şampiyonu Inter ile de adı anılan Dybala’ya, hem yurt içinden hem de yurt dışından dev takımların ilgisi var.

Premier Lig'den Tottenham, Arsenal ve Manchester United önceki aylarda onunla bağlantılıyken Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe Real Madrid'e giderse onu uygun bir seçenek olarak görebilir.

