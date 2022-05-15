Manchester City'nin Premier Lig'de West Ham United ile 2-2 berabere kaldığı maçta Riyad Mahrez penaltı kaçırdı.

VAR, Craig Dawson'ın 86. dakikada Gabriel Jesus'a faul yaptığını değerlendirirken Cezayirli oyuncu penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına geçti.

Atışı kaçıran Mahrez, City’nin Londra Stadyumu'ndan bir puanla ayrılmasına neden olurken taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı.

Kaleci Lukasz Fabianski, Mahrez’in penaltısını kurtarmak için elinden gelenin en iyisini yaptı.

Mahrez'in penaltı performansı

31 yaşındaki oyuncu, şimdi Manchester City formasıyla tüm müsabakalarda iki penaltı kaçırmış oldu. Ekim 2018'de Liverpool'a karşı ilk kez penaltı kaçıran Mahrez, West Ham'a karşı ise son penaltısını değerlendiremedi.

Böylece City, Liverpool ile girdiği şampiyonluk yarışında maç fazlasıyla 6 puan öne geçme şansını kullanamadı.

Mahrez, Cezayir Milli Takımı için kullandığı 9 penaltı atışını gole çevirdi.

Çok çekişmeli geçen karşılaşmada Jarrod Bowen, 24. dakikada David Moyes’in takımını öne geçirdi.

Daha sonra West Ham, Bowen’in golüyle farkı ikiye çıkarırken City tam anlamıyla şoktaydı.

Yenilginin şampiyonluk umutlarına zarar vereceğini bilen Pep Guardiola'nın ekibi, ikinci yarıya güçlü çıktı ve 49. dakikada Jack Grealish farkı bire indirdi.

Vladimir Coufal'ın 69. dakikada kendi kalesine attığı gol, City adına beraberlik sayısıydı.

Daha sonra ise bir penaltı vuruşu kazanan City’nin maçı kazanabileceği tahmin edilirken Cezayirli yıldızın, golü atamaması sahadan bir puanla ayrılmalarına sebep oldu.

Premier Lig'deki şampiyonluk yarışı

City, aldığı bu sonucun ardından büyük bir hayal kırıklığına uğrarken şampiyonluk kutlamasını son maça bıraktı.

Manchester City, şu anda Premier Lig’de liderliğini sürdürüyor, ancak Kırmızılar, Southampton deplasmanından 3 puanla ayrılmaları durumunda aradaki puan farkını 1’e indirecekler.

City, son maçında sahasında Aston Villa’yı ağırlarken Liverpool son maçında Wolverhampton’u konuk edecek.

Premier Lig’de şampiyonluk yarışının son maça kadar sürmesi bekleniyor.

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