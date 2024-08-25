Juventus, kanatlarına güç katmak için Nico Gonzalez ve Francisco Conceicao'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Serie A'da Thiago Motta dönemine Como galibiyetiyle başlayan Juventus, kanatlarını güçlendirmek amacıyla iki önemli transferi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kulübün sportif direktörü Cristiano Giuntoli, son 24 saat içinde teknik direktör Thiago Motta için iki önemli takviye sağlamayı başardı.

İlk olarak, Fiorentina ile yapılan anlaşma sonucunda Arjantinli kanat oyuncusu Nico Gonzalez, 8 milyon euro kiralama bedeli ile Torino'ya geliyor. Anlaşmaya göre, Juventus 25 milyon euro ve 5 milyon euroya kadar ek bonuslarla bu transferi kalıcı hale getirecek.

Conceicao için opsiyon yok

Diğer yandan, Francisco Conceicao'nun Pazar günü Caselle Havalimanı'na inmesi bekleniyor ve Pazartesi günü sağlık kontrolüne girecek. Bu transfer ise sadece bir kiralama anlaşması olacak ve satın alma opsiyonu içermeyecek. Bu genç yetenek için 7 milyon euro artı 2 milyon euro performans bonusu ödenmesi, Juventus'un genç oyuncuya olan güvenini gösteriyor.

Francisco Conceicao, eski Parma, Inter ve Lazio orta saha oyuncusu Sergio Conceicao'nun oğlu olup, kariyerine FC Porto'da başlamıştı.