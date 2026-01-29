Juventus, Liverpool ve Real Madrid'in kıskacındaki Kenan Yıldız'ı takımda tutma formülünü buldu

Juventus’ta uyum, saygı ve yenilenme aynı çizgide buluşuyor. Continassa’da oluşan ortak kanaat net: Luciano Spalletti’ye uzun vadeli bir proje emanet etmek doğru hamle. Juventus, 30 Ekim’de imzalanan mevcut sözleşmenin süresi dolmadan, Spalletti’yle en az 2028’e uzanacak bir anlaşma için hazır. Son saatlerde bu niyet teknik adama iletildi. Spalletti’nin yanıtı temkinli: Acele yok, zaman var. Torino’da kalmanın “kazanmak” anlamına geldiğini biliyor; ancak bunun için teknik garantiler ve net bir yol haritası istiyor.

Bu noktada yollar Kenan Yıldız’da kesişiyor. Spalletti, Kenan’ın yaratıcılığı ve cömertliği için övgülerini saklamıyor; genç yıldız da soyunma odasındaki uyumu ve dönüm noktasını her fırsatta vurguluyor. “Onunla özel bir bağım var; bu yüzden her zaman kendimi tamamen vermeye hazırım,” sözleri, iki ismin aynı projede neden vazgeçilmez görüldüğünü özetliyor.

Juventus yönetimi için hedef net: çift yenileme. Spalletti’nin imzası, Kenan için de en güçlü asist olacak. Kulüp, teknik direktörüne bugün yaklaşık 3 milyon euro olan maaşını yukarı çekmeyi ve yaz transfer dönemi planlarını birlikte şekillendirmeyi öneriyor. Gündemde üç başlık var: Sandro Tonali operasyonu, üst düzey bir 9 numara bilmecesi ve hepsinden önemlisi yenilemeler.

Maaşı 6 milyon euro seviyesine çekilecek

Kenan cephesinde tablo şu: 2029’a kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu 1,5 milyon euro kazanıyor. Premier Lig’den (Liverpool başta olmak üzere) La Liga’ya (Real Madrid dahil) ciddi ilgi var. Juventus’un planı; maaşı yaklaşık 6 milyon euro seviyesine çıkarmak ve kontratı bir ya da iki yıl daha uzatarak 2030–2031’e taşımak. Bu adım hem sportif bir ödül hem de rakiplere güçlü bir mesaj olacak.

Continassa’da beklenti, Spalletti’nin 2028 projesini çoktan benimsemiş olması yönünde. Milli takımdaki zorlu dönemin ardından Juventus’un duyduğu güven, Toskana’lı teknik adamı yeniden sahnenin merkezine taşıdı. Oyun, fikirler, iletişim ve kadronun değerini artırma becerisi, kulübün “hemen görüşelim” çağrısını güçlendiriyor.

Sonuçta tablo açık: Spalletti ve Kenan, biri olmadan diğeri zor hayal edilen iki öncelik. Juventus, süreklilik sinyali vererek hem takıma hem çevreye nereye gitmek istediğini somutlaştırmak istiyor. Uzatma süresi dolmak üzere. Bu arada “yabancı ve usta”, Prensliğin büyük balosuna hazırlanıyor.