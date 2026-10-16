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Juventus-Lazio Serie A maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Juventus - Lazio
Juventus
Lazio
Serie A

Serie A'da Juventus-Lazio maçına kapsamlı bir bakış. Taktikleri, takımlardaki son gelişmeleri, form durumlarını ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Serie A - Hafta 7
Allianz Stadium

Juventus-Lazio maçı 18 Ekim 2026'da EST ile 14.45'te, GMT ile 18.45'te başlayacak.

Sakatlıklarla boğuşan Juventus, Lazio'yu ağırlamaya hazırlanıyor

Juventus birçok önemli oyuncusundan yoksun

Juventus sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı. Altı maçta 11 puan toplarken son dört maçının yalnızca birini kazandı. Avrupa'da ise daha iyi bir performans sergileyerek Avrupa Ligi'nde Celta Vigo ve NEC Nijmegen'i mağlup etti. Ancak Lazio karşılaşması daha zorlu bir sınav olacak. Randal Kolo Muani, ikisi de deplasmanda oynanan son iki maçta gol attı.

FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSGetty Images

Lazio formda

Serie A sezonunun ilk altı maçında yenilmeyen Gennaro Gattuso yönetimindeki Lazio, yalnızca iki puan kaybetti ve geçen sezonun Scudetto şampiyonu Inter ile zirveyi paylaşıyor. Andrea Pinamonti de Gattuso'nun takımının üst üste üç maçında gol bularak iyi bir gol formu yakaladı.

SS Lazio v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Lazio, Juventus ile oynadığı son üç maçta yenilmedi.
  • Lazio, bu sezon çıktığı altı Serie A maçının biri hariç hepsinde ilk golü attı.
  • Juventus'ta çok sayıda sakatlık var. Yokluğu en çok hissedilecek isim Kenan Yıldız. Lazio ise Albert Guðmundsson ve Nicolò Rovella'dan yoksun kalabilir.

Takım haberleri ve kadrolar

Juventus vs Lazio Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Juventus crest
Juventus
JUV
page.match.formation.title
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-3-3
G. VicarioG. VicarioM. CelikM. CelikJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerP. KaluluP. KaluluN. GonzalezN. GonzalezW. McKennieW. McKennieP. SarrP. SarrC. ConceicaoC. ConceicaoD. LuizD. LuizR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniC. MandasC. MandasD. DoekhiD. DoekhiR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniN. TavaresN. TavaresO. ProvstgaardO. ProvstgaardR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiK. TaylorK. TaylorM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. Noslin
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-2-3-1
Juventus

İlk 11

Lazio

Teknik direktör

  • L. Spalletti
  • G. Gattuso

Juventus bu maça uzun bir sakatlık listesiyle çıkacak. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Augusto Owusu, Kamil Grabara ve Arkadiusz Milik forma giyemeyecek. Bu da Luciano Spalletti'nin kadro genelindeki seçeneklerini sınırlıyor. Şu anda kayıtlarda cezalı oyuncu bulunmuyor. Muhtemel ilk 11'e ilişkin güncellemeler maç saatine yakın eklenecek.

Lazio'nun sakatlık sorunları daha az olsa da dikkat çekiyor. Matteo Cancellieri, Albert Gudmundsson ve Alessio Furlanetto forma giyemeyecek. Gennaro Gattuso, bunun dışında büyük ölçüde oturmuş bir kadroya güvenebilecek.

Form durumu

JUV

JUV - Form

NEC
K5-0
ATA
K2-0
CRE
K0-1
CGL
B1-1
CEL
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
LAZ

LAZ - Form

MIL
B2-2
VEN
K0-2
ARE
K2-0
JUV
B3-3
MON
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Juventus, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Serie A'da Cagliari deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı; Kolo Muani'nin kafa golü takımına bir puan kazandırdı. Juventus'un bu süreçteki en iyi sonucu, Avrupa Ligi'nde NEC Nijmegen karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetti. Ancak Serie A'da Sassuolo'ya ve bir hazırlık maçında Cremonese'ye karşı üst üste alınan yenilgiler, Spalletti'nin çözmesi gereken istikrarsızlığı gözler önüne seriyor.

Lazio ise çok daha istikrarlı bir görüntü çizdi: Son beş maçının üçünü kazandı, diğer ikisinde berabere kaldı. Son olarak Monza'yı 3-1 mağlup etti; daha önce de AC Milan ile 2-2 berabere kalarak ligin üst sıralarındaki takımlarla rekabet edebildiğini gösterdi. Beş maçta alınan üç galibiyet ve atılan goller, Gattuso'nun takımının neden puan tablosunda bu konumda olduğunu ortaya koyuyor.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

JuventusÇizimLazio
1
2
2
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
MS
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Juventus badge
Juventus
JUV
0
MS
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Juventus badge
Juventus
JUV
1
MS
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
MS
İtalya Kupası
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
MS
5Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

İki takımın son karşılaşması, Şubat 2026'da Allianz Stadium'da 2-2 sona erdi. Bu sonuç, rekabetin çekişmeli yapısını yansıtıyordu. Son beş karşılaşmada üstün taraf Lazio oldu: Serie A maçlarında bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı; ayrıca Coppa Italia'da da galip geldi. Bu maçlarda atılan goller iki takım arasında oldukça dengeli dağıldı ve karşılaşmaların çoğunu küçük farklar belirledi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
InterInterINT
6510188+1016
K
B
K
K
K
2
LazioLazioLAZ
6510114+716
K
K
B
K
K
3
RomaRomaROM
6420143+1114
B
B
K
K
K
4
CagliariCagliariCGL
641163+313
B
K
K
K
K
5
AC MilanAC MilanMIL
6330115+612
B
K
B
B
K
6
JuventusJuventusJUV
632195+411
B
K
K
B
K
7
ComoComoCOM
632196+311
B
K
K
K
K
8
SSC NapoliSSC NapoliNAP
6312106+410
K
B
K
K
K
9
FrosinoneFrosinoneFRC
631297+210
K
K
B
K
K
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
K
K
K
K
K
11
SassuoloSassuoloSAS
6222101008
B
K
K
B
K
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
K
B
K
K
K
13
LecceLecceLEC
6204612-66
K
K
K
K
K
14
BolognaBolognaBOL
612357-25
K
B
K
B
K
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
K
K
K
K
K
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
K
K
K
B
K
17
GenoaGenoaGEN
6114511-64
K
K
B
K
K
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
K
K
K
B
K
19
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
K
B
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
6006516-110
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

Güncel Serie A puan tablosunda Lazio ikinci, Juventus ise altıncı sırada. Bu fark, Juventus'un ligin ilk haftalarında zirveye yerleşen takımlarla arasını kapatma fırsatı olarak göreceği iç saha maçına ayrı bir önem katıyor.

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