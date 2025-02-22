Juventus Kenan Yıldız'ın idolünü göreve getirmeye hazırlanıyor

Eski Juventus futbolcusu Alessio Tacchinardi, kulübün eksik olan en önemli parçasının Alessandro Del Piero olduğunu belirtti.

Juventus’un eski orta saha oyuncusu Alessio Tacchinardi, Bianconeri’nin şu anki durumunu değerlendirerek, kulübün en büyük ihtiyacının Alessandro Del Piero olduğunu söyledi.

Tacchinardi ve Del Piero, Juventus forması altında uzun yıllar birlikte oynadı ve 1996’da kazanılan Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere birçok kupa kazandı.

Juventus, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz hafta PSV’ye toplamda 4-3 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nden elenen siyah-beyazlı ekip, Serie A’da ise ilk dört içinde yer alarak Şampiyonlar Ligi bileti alma hedefini sürdürüyor.

Ancak Tacchinardi’ye göre kulübün en büyük ihtiyacı saha içindeki başarının ötesinde, yönetim kadrosuna efsane bir ismin eklenmesi.

"Del Piero tam olarak eksik olan kişi"

İtalyan futbol adamı, Juventus’un eski kaptanı ve efsane ismi Del Piero'nun kulüpte yer alması gerektiğini belirtti:

"Bu oyuncular kime güveniyor? Teknik direktör Motta mı? Şunu net söyleyeyim, Juventus'ta eksik olan figür sadece bir kişi: Alex Del Piero. Oyuncuların yanında duran, kulübü savunan ve dünya çapında saygı gören biri. Del Piero tam olarak eksik olan kişi."

Tacchinardi, Del Piero’nun hem Juventus tarihindeki en büyük ikonlardan biri olduğunu hem de kulübe yeniden ruh kazandırabileceğini dile getirdi.

"Alex Del Piero, Juventus’un ihtiyacı olan tek isim. Karizmatik, dünya çapında tanınan, birçok dili konuşan ve herkesin sevdiği bir figür. Oyuncuların gidip onunla konuşmayacağını mı sanıyorsunuz? O mükemmel bir karakter. Ama neden kulüpte değil? Bence Del Piero fazla bir şey istemiyor. Juventus'a dönmek için Ay'ı istediğini sanmıyorum"

Juventus tarihinin en büyük efsanesi

Tacchinardi, Juventus formasıyla 1994-2007 yılları arasında 404 maça çıkarken, Del Piero ise kulüp tarihinin en fazla gol atan ve en çok forma giyen oyuncusu olarak adını efsaneler arasına yazdırdı.

Juventus’un 2012’de Serie A şampiyonu olduğu sezonun ardından takımdan ayrılan Del Piero, o günden bu yana kulüp yönetimine katılmadı. Ancak, Tacchinardi ve birçok Juventus taraftarına göre kulübün Del Piero gibi bir lidere ihtiyacı var.