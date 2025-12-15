Juventus Kenan Yıldız'ın geleceğiyle ilgili son sözünü söyledi

Juventus yöneticisi Giorgio Chiellini, Tether’in 1,1 milyar euroluk iddiası sonrası Agnelli ailesinin kulüple “bir ve aynı” olduğunu vurguladı; Thuram ve Kenan Yıldız’ın da takımda kalacağını söyledi.

Juventus yöneticisi Giorgio Chiellini, kulübün geleceğine dair ortaya atılan iddialara net yanıtlar verdi. Chiellini, Agnelli ailesi ile Juventus’un “aynı şey” olduğunu vurgularken, Khephren Thuram ve Kenan Yıldız’ın da kulüpte kalacağını açık bir dille ifade etti.

Bianconeri’nin Bologna deplasmanı, GMT ile 19.45’te Stadio Dall’Ara’da başlayacak. Juventus, hafta sonuna yedinci sırada girerken Bologna’nın iki puan gerisinde bulunuyordu. Bu nedenle karşılaşma, Avrupa kupalarına katılım hedefi açısından büyük önem taşıyor.

Thuram iddialarına net yanıt

Son günlerde Juventus’un, Khephren Thuram’ı Inter orta saha oyuncusu Davide Frattesi ile takas edebileceği yönünde haberler çıkmıştı. Chiellini bu söylentileri kesin bir dille reddetti.

“Frattesi hakkında konuşmayacağım, bu Inter’e saygısızlık olur” diyen Chiellini, DAZN Italia’ya şu ifadeleri kullandı: “Kesin olarak söyleyebileceğim şey, Thuram’ın Juventus oyuncusu olarak kalacağıdır. Burada geçirdiği bir buçuk yılda gerçekten çok iyi iş çıkardı ve onu bırakmaya niyetimiz yok.”

Tether’in dev teklifi ve Agnelli ailesi

Haftanın en çok konuşulan gelişmelerinden biri, kripto para şirketi Tether’in, Agnelli ailesinin holdingi Exor’a ait kalan tüm hisseleri satın almak için yaklaşık 1,1 milyar euroluk bir teklif sunduğu iddiasıydı. Bu teklif kısa sürede reddedilirken, kulüp başkanı John Elkann, Juventus’un değerlerinin “satılık olmadığını” söylemişti.

Chiellini bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bunlar çok güçlü ve önemli sözlerdi ama ortamı bilenler için şaşırtıcı değildi. Agnelli ailesini düşündüğümüzde Juventus’u, Juventus’u düşündüğümüzde ise Agnelli ailesini düşünürüz. İkisi bir ve aynıdır. Her zaman böyle olmuştur ve gelecekte de böyle olacaktır.”

“Juventus’u geçmişte sahip olduğu ve gelecekte yeniden sahip olacağı güce kavuşturacağımızdan başka söylenecek bir şey yok. Kulübümüzde nesilden nesile aktarılan değerler var, ama aynı zamanda geleceğe de bakıyoruz.”

“Ne yazık ki Scudetto’yu en son kazanmamızın üzerinden beş yıl geçti. Bunun sorumluluğunu hissediyoruz, ancak bu durum geleceğe olan güvenimizi azaltmıyor. Her şeyden önce, sahipler ve Juventus tek bir bütündür.”

Kenan Yıldız mesajı

Kulübün satılması gibi bir senaryo yaşansaydı bile Kenan Yıldız ile yeni sözleşme görüşmelerinin sürüp sürmeyeceği sorulan Chiellini, bu konunun spekülasyona açık olmadığını belirtti.

“Bunun cevabını bilmiyorum ama bu benim düşünmem gereken bir konu değil” diyen Chiellini sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kenan önemli bir oyuncu. Uzun süreli bir sözleşmesi var ve bu bir haftada çözülecek bir durum değil. Önemli olan, her iki tarafın da birlikte devam etmek istemesi. Sözleşmesi altı ay sonra bitmiyor, yani acelemiz yok. Ancak onun statüsüne uygun bir sözleşme haline getirmek istiyoruz.”

Juventus, Serie A’da Napoli’ye kaybettiği maçın ardından moral ararken, Şampiyonlar Ligi’nde Pafos’u 2-0 mağlup ederek yeniden çıkış yakalamayı başardı. Bu galibiyet, Bologna deplasmanı öncesinde siyah-beyazlılar için önemli bir moral kaynağı oldu.