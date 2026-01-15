Juventus Kenan Yıldız'a hücumda yeni bir partner transfer ediyor

Juventus, Ocak 2026 transfer dönemi öncesinde hücum hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürürken, gündemine Jean-Philippe Mateta’yı aldı. Sky Sport Italia’nın aktardığı bilgilere göre siyah beyazlılar, Crystal Palace ile temas kurarak Fransız golcünün şartlarını sordu. Ancak İngiliz kulübünün beklentileri, Juventus cephesinde soru işaretleri yaratmış durumda.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bu transfer ihtimali ilk olarak ünlü transfer uzmanı Gianluca Di Marzio tarafından gündeme getirildi. Di Marzio, Mateta’nın özellikle Dusan Vlahovic’in yaşadığı sakatlık sürecinde teknik direktör Luciano Spalletti’nin elini güçlendirebilecek bir profil olduğunu vurguladı.

Mateta’nın bonservis bedeli tartışma yarattı

Sky Sport Italia’ya göre Crystal Palace, Mateta için 30–35 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Ancak İngiliz basınında yer alan haberler bu rakamların gerçeği yansıtmadığını savunuyor. İngiltere kaynaklı iddialara göre Palace’ın beklentisi 55–60 milyon euro seviyesinde.

Bu rakamlar, Juventus’un Ocak transfer dönemi için ayırdığı bütçeyi ciddi şekilde aşarken, oyuncuya Manchester United’ın da ilgi duyduğu yönündeki haberler rekabeti daha da kızıştırıyor.

28 yaşındaki Fransız forvetin Crystal Palace ile olan sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar devam ediyor. Bu durum, Juventus cephesinde oyuncunun değerinin önümüzdeki dönemde düşebileceği yönünde bir beklenti oluşturuyor. Siyah beyazlılar, bu avantajı kullanarak daha uygun bir bedelle transferi sonuçlandırmayı hedefleyebilir.

Mateta, Ocak 2021’de Mainz’dan Crystal Palace’a kiralık olarak gelmiş, bir yıl sonra ise yaklaşık 14,5 milyon euro karşılığında bonservisiyle transfer edilmişti.

Sezon performansı dikkat çekiyor

Fransız milli oyuncu, bu sezon Crystal Palace formasıyla tüm kulvarlarda 32 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 10 gol atan Mateta, ayrıca 2 asistlik katkı sağladı. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle öne çıkan deneyimli santrforun, Juventus’un kısa vadeli çözüm arayışına uyduğu belirtiliyor.

Ancak yüksek bonservis beklentisi nedeniyle bu transferin Ocak ayında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini koruyor.