Juventus, Federico Chiesa için 40 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu etkinleştirdi ve kanat oyuncusunun Fiorentina'dan bonservisini aldı.

Chiesa, Juve'ye ilk olarak 2020 yılının ekim ayında kiralık olarak katıldı ve Fiorentina'ya 2023 yılına kadar iki sezon için 10 milyon Euro’luk bir kiralama ücreti ödemeyi kabul ettiler.

Yapılan anlaşma ayrıca, 2022-23 Şampiyonlar Ligi da dahil olmak üzere belirli koşullar yerine getirildiğinde satın alma yükümlülüğünü içeriyordu ve Juventus, 24 yaşındaki oyuncunun doğrudan satın alındığını doğruladı.

Chiesa'nın transferinin detayları neler?

Juventus, resmi bir basın açıklamasında, önümüzdeki üç yıl içinde Chiesa'nın tüm transfer ücretini taksitler halinde ödeyeceklerini ve eklentiler de dahil toplam 50 milyon Euro ödeyebileceklerini doğruladı.

Allianz Stadı'na transferini kalıcı hale getiren yetenekli hücum oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Instagram'a "Devam edecek..." yazdı.

Chiesa'nın Juventus performansı

İtalyan oyuncu, Juventus formasıyla çıktığı toplam 61 maçta 18 gol attı ve 14 asist kaydetti.

Chiesa, kulübün geçen sezonun Coppa Italia şampiyonluğu da dahil olmak üzere şu ana kadar iki kupa kazanmasına yardımcı oldu, ancak 2021-22 sezonunda sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kaldı.

İtalyan futbolcu, ocak ayında çapraz diz bağında sakatlık yaşadı ve Juventus, oyuncusunun sakatlığıyla ilgili henüz net bir açıklama yapmadı.

Chiesa’nın, şimdilik net olacak sahalara döneceği tarih bilinmiyor.

Juventus bu sezon Serie A’da nasıl gidiyor?

İtalyan devi bu sezon oynadığı 35 maçta 20 galibiyet 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Juventus, 69 puanla Serie A’nın zirvesindeki Milan’ın 8 puan gerisinde dördüncü sırasında yer alıyor.

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